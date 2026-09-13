Rațiu a speriat Madridul Fundașul dreapta l-a făcut pe Mourinho să schimbe tactica și să-l laude: „Foarte mare jucător”. Și pe Vini să-și ceară scuze

- Andrei Rațiu (28 de ani) a reușit alt meci ofensiv foarte bun împotriva Realului, chiar dacă Rayo a pierdut pe „Bernabeu”, 1-4.
- Repriza a doua a fost excelentă, provocând golul roș-albilor, când Vinicius le-a cerut scuze colegilor. Mourinho l-a folosit pe Cucurella ca dublu marcaj contra „tricolorului”.
- Ce a spus antrenorul blanco după meci despre Rațiu, care a făcut fanii Madridului să-și fluiere propriii jucători.
Ofensiv, Andrei Rațiu este unul dintre cei mai valoroși fundași dreapta din Spania. Care poate să-i facă probleme mari și Realului, cum s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani.
Cum s-a întâmplat și sâmbătă seară, pe „Bernabeu”. Chiar dacă „los blancos” au învins în final, 4-1.
Rațiu, atacuri în cascadă, fentă spectaculoasă. L-a făcut pe Vinicius să greșească
Repriza a doua a fost a „tricolorului”. Apărătorul lui Rayo a urcat deseori în atac, a driblat, a pasat bine, a centrat, a presat. A fost cel mai periculos jucător al roș-albilor. Inclusiv o pătrundere spectaculoasă în careu pe lângă Carreras, după ce l-a păcălit pe rival cu o fentă inspirată.
În presing a fost la fel de tare. În minutul 51, cu el în spate, foarte aproape, Vinicius i-a trimis mingea lui Camello, atacantul oaspeților, care a înscris din careu pentru 3-1.
Rațiu l-a forțat pe Vini să greșească, iar brazilianul le-a cerut scuze coechipierilor pentru eroarea sa.
În prima parte a reprizei secunde, fanii Madridului și-au fluierat de mai multe ori propriii jucători din cauza „tricolorului” și a colegilor lui.
Mourinho despre Rațiu: „Ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate incredibilă de a repeta acțiunile”
În minutul 89, Jose Mourinho a luat o decizie neașteptată. A schimbat tactica doar pentru a-l opri pe Rațiu.
Deși îl avea pe Carreras fundaș stânga, l-a introdus și pe Cucurella în fața lui. Ca împreună să-l blocheze pe Andrei. Un campion mondial precum Cucurella chemat de pe bancă de antrenorul lui Real ca antidot la Rațiu.
Întrebat de ce a făcut acea mutare, avându-i și pe Brahim Diaz și Endrick la încălzire, doi jucători ofensivi, tehnicianul lusitan a explicat cum a gândit.
Când ai 3-1 cu cinci minute de joc (n.r. inclusiv prelungirile) și când ai în față un fundaș dreapta ca al lui Rayo, foarte mare jucător, foarte ofensiv, foarte rapid, foarte puternic, cu o capacitate incredibilă de a repeta acțiunile și de a provoca probleme pe acea parte, am crezut că mutarea cea mai bună e să închid poarta Jose Mourinho, antrenor Real Madrid
A mai spus: „Nu mai era timp de floricele, trebuia să terminăm cu 3-1. Apoi, am înscris pentru 4-1 și a fost chiar mai bine”.
Camavinga a demarat pe contraatac, i-a pasat lui Arda Guler, care l-a deschis pe Mbappe și vârful francez a reușit „dubla”: 4-1 final.
Rațiu are probleme în faza de apărare
Defensiv însă, Rațiu are lacune. Vinicius l-a depășit de mai multe ori, mai ales la faza în care brazilianul a centrat pentru golul lui Bellingham.
Și la faza de 2-0, când a dublat târziu în centrul careului și Carreras a înscris, desprinzând Madridul.