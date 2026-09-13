Rațiu a speriat Madridul Fundașul dreapta l-a făcut pe Mourinho să schimbe tactica și să-l laude: „Foarte mare jucător”. Și pe Vini să-și ceară scuze

Andrei Rațiu (28 de ani) a reușit alt meci ofensiv foarte bun împotriva Realului, chiar dacă Rayo a pierdut pe „Bernabeu”, 1-4.

Repriza a doua a fost excelentă, provocând golul roș-albilor, când Vinicius le-a cerut scuze colegilor. Mourinho l-a folosit pe Cucurella ca dublu marcaj contra „tricolorului”.

Ce a spus antrenorul blanco după meci despre Rațiu, care a făcut fanii Madridului să-și fluiere propriii jucători.

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Ofensiv, Andrei Rațiu este unul dintre cei mai valoroși fundași dreapta din Spania. Care poate să-i facă probleme mari și Realului, cum s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani.

Cum s-a întâmplat și sâmbătă seară, pe „Bernabeu”. Chiar dacă „los blancos” au învins în final, 4-1.

Rațiu, atacuri în cascadă, fentă spectaculoasă. L-a făcut pe Vinicius să greșească

Repriza a doua a fost a „tricolorului”. Apărătorul lui Rayo a urcat deseori în atac, a driblat, a pasat bine, a centrat, a presat. A fost cel mai periculos jucător al roș-albilor. Inclusiv o pătrundere spectaculoasă în careu pe lângă Carreras, după ce l-a păcălit pe rival cu o fentă inspirată.

Rațiu, nelipsitul duel cu Vini la Real - Rayo. Foto: Imago

În presing a fost la fel de tare. În minutul 51, cu el în spate, foarte aproape, Vinicius i-a trimis mingea lui Camello, atacantul oaspeților, care a înscris din careu pentru 3-1.

Rațiu l-a forțat pe Vini să greșească, iar brazilianul le-a cerut scuze coechipierilor pentru eroarea sa.

În prima parte a reprizei secunde, fanii Madridului și-au fluierat de mai multe ori propriii jucători din cauza „tricolorului” și a colegilor lui.

2 stele a primit Andrei Rațiu în Marca pentru jocul său. De la Rayo, numai Pedro Diaz și Camello au mai primit acest calificativ. La fel ca Mbappe, Courtois și Bellingham la Real. Doar Arda Guler a luat 3 stele

Mourinho despre Rațiu: „Ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate incredibilă de a repeta acțiunile”

În minutul 89, Jose Mourinho a luat o decizie neașteptată. A schimbat tactica doar pentru a-l opri pe Rațiu.

Deși îl avea pe Carreras fundaș stânga, l-a introdus și pe Cucurella în fața lui. Ca împreună să-l blocheze pe Andrei. Un campion mondial precum Cucurella chemat de pe bancă de antrenorul lui Real ca antidot la Rațiu.

Básicamente lo que quiere decir Mourinho es que, Ratiu traía loco a Carreras durante toda la segunda parte

pic.twitter.com/bkPm5Gx3ue — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) September 12, 2026

Întrebat de ce a făcut acea mutare, avându-i și pe Brahim Diaz și Endrick la încălzire, doi jucători ofensivi, tehnicianul lusitan a explicat cum a gândit.

Când ai 3-1 cu cinci minute de joc (n.r. inclusiv prelungirile) și când ai în față un fundaș dreapta ca al lui Rayo, foarte mare jucător, foarte ofensiv, foarte rapid, foarte puternic, cu o capacitate incredibilă de a repeta acțiunile și de a provoca probleme pe acea parte, am crezut că mutarea cea mai bună e să închid poarta Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

A mai spus: „Nu mai era timp de floricele, trebuia să terminăm cu 3-1. Apoi, am înscris pentru 4-1 și a fost chiar mai bine”.

Camavinga a demarat pe contraatac, i-a pasat lui Arda Guler, care l-a deschis pe Mbappe și vârful francez a reușit „dubla”: 4-1 final.

Rațiu are probleme în faza de apărare

Defensiv însă, Rațiu are lacune. Vinicius l-a depășit de mai multe ori, mai ales la faza în care brazilianul a centrat pentru golul lui Bellingham.

Momentul în care Rațiu a intervenit tardiv la golul lui Carreras. Foto: Imago

Și la faza de 2-0, când a dublat târziu în centrul careului și Carreras a înscris, desprinzând Madridul.

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