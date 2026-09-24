Naționala României a ajuns joi seară la Stockholm, unde vineri va întâlni Suedia, pe Strawberry Arena, într-un meci la care sunt așteptați în jur de 30.000 de spectatori.

Tricolorii s-au instalat la Hagastrand, resortul impresionant ales de FRF pentru această deplasare.

Partida se joacă vineri, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Delegația României a ajuns însă cu întârziere. Sosirea la hotel era programată în jurul orei locale 20:00, însă autocarul tricolorilor a apărut abia o oră mai târziu. Automat, și conferința de presă s-a decalat, fiind programată pentru ora 21:00 în Suedia, 22:00 în România.

„Pentru noi e Dumnezeu, iar după el imediat e Hagi!”

În fața hotelului, aproximativ 20 de suporteri români au înfruntat frigul și au așteptat mai bine de o oră sosirea lui Gheorghe Hagi și a jucătorilor.

Pentru mulți dintre românii stabiliți de ani buni în Suedia, apariția „Regelui” pe banca naționalei a făcut așteptarea și mai specială.

„Pentru noi e Dumnezeu, iar după el imediat e Hagi!”, a spus, emoționat, unul dintre românii veniți la hotel, stabilit în Suedia de 25 de ani.

„Nu e prima dată. Mereu venim când jucăm cu Suedia, am fost și la EURO. Suntem alături de tricolori, să-i batem și noi odată pe suedezi”, a completat un alt suporter.

„Sperăm că Regele le-a insuflat ce trebuia”

Optimismul n-a lipsit, chiar dacă adversarul este unul dintre cele mai puternice întâlnite de România în ultima perioadă: „Va fi un meci de uzură. Sperăm că Regele le-a insuflat ce trebuia băieților. Eu sper că vom câștiga cu 3-1”.

Pentru alții, Hagi înseamnă mult mai mult decât selecționerul care va conduce România de pe bancă împotriva Suediei: „Hagi e un idol! Datorită lui ne uităm la fotbal. Datorită lui și copiii noștri joacă fotbal”.

Suedezii au venit după autograful „Regelui”

Printre românii aflați în fața hotelului s-a strecurat și un grup de colecționari suedezi. Au așteptat sosirea delegației pentru a obține autografe de la Gheorghe Hagi și de la câțiva dintre cei mai importanți jucători ai naționalei.

Iar seara a avut și un moment surprinzător. Prin fața hotelului a trecut o mașină plină cu suedezi, din care răsuna chiar imnul României.

Aceștia au încetinit și au început să aplaude în direcția românilor aflați la intrare. În momentul în care camerele s-au întors spre ei pentru a-i filma, șoferul a accelerat, iar mașina a dispărut rapid.

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