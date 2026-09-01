Rațiu, vizibil afectat VIDEO. A plecat foarte nervos de la baza lui Rayo! Primele imagini după ce transferul la Fulham a picat

Andrei Rațiu (28 de ani) a părăsit foarte nervos baza de antrenament a lui Rayo Vallecano, după ce transferul său la Fulham a picat.

Clubul din Premier League nu a acceptat condiția impusă de președintele Raul Martin Presa.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rațiu era foarte aproape să ajungă la Fulham, dar mutarea nu se va mai realiza în această perioadă de mercato, care se încheie azi în Premier League.

FOTO. Andrei Rațiu, foarte furios după ce transferul la Fulham a picat

Fulham a fost dispusă să achite clauza de reziliere a contractului lui Rațiu, în valoare de 25 de milioane de euro. Englezii voiau însă să achite banii în mai multe tranșe.

Totuși, Raul Martin Presa, patronul și președintele lui Rayo, și-a dorit ca suma să fie plătită imediat, într-o singură tranșă.

Fulham nu a acceptat această condiție, iar negocierile privind transferul internaționalului au intrat în impas.

Marți, Andrei Rațiu a părăsit baza de antrenament a lui Rayo Vallecano foarte nervos, alături de agentul său. Românul s-a urcat mai apoi în mașină și a plecat în viteză.

Agentul lui Rațiu a refuzat să discute cu jurnaliștii care se aflau la baza clubului din Vallecas, plecând fără să dea detalii despre viitorul fundașului dreapta.

Astfel, Rațiu va rămâne la Rayo Vallecano, echipă pentru care evoluează din 2023.

Pentru internaționalul român este o nouă lovitură, după ce și Nottingham Forest a fost interesată de el, dar s-a lovit de aceleași cerințe din partea lui Rayo.

18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Fulham s-a reorientat către Sacha Boey

Cum timpul se scurge, Fulham a trecut la varianta de rezervă. Matteo Moretto, jurnalist Marca, scrie că englezii au început negocierile directe pentru Sacha Boey, fundașul lui Bayern Munchen.

Dacă Fulham nu reușește să-l aducă pe Boey, transferul lui Kenny Tete la Everton ar putea fi blocat. Fundașul lui Fulham urma să plece la Everton, însă mutarea este legată de găsirea unui înlocuitor pe postul de fundaș dreapta.

💥 Informa @CarlosGangaG



⚡️ Ratiu se queda en el @RayoVallecano



🧐 El jugador acaba de abandonar la ciudad deportiva y en el club aseguran que continúa en Vallecas



🎥 @pablogrciiaa



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vedMKozHT0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 1, 2026

În sezonul trecut, Andrei Rațiu a jucat 50 de meciuri pentru Rayo Vallecano în toate competițiile, fiind un jucător de bază al echipei. A marcat un gol și a oferit 4 pase decisive.

A ajuns cu echipa până în finala Conference League, pe care Rayo a pierdut-o cu 0-1 în fața celor de la Crystal Palace.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport