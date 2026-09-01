Răzvan Lucescu, încă o finală VIDEO. Al-Sadd a învins echipa lui Florinel Coman și va lupta pentru Cupa Qatarului! Ce a făcut jucătorul român

- Al-Sadd, formație antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), s-a calificat în finala Qatar Cup, după ce a învins Al-Gharafa, scor 2-1.
- La oaspeți, Florinel Coman (28 de ani) a intrat în minutul 58 al meciului.
Al-Gharafa a început excelent partida. Frank Magri (26 de ani) a deschis scorul în minutul 14.
Al-Sadd - Al-Gharafa 2-1. Răzvan Lucescu, în finala Cupei Qatarului, după ce a învins echipa lui Florinel Coman
Avantajul oaspeților a durat doar 11 minute. Hashim Ali a restabilit egalitatatea, iar echipa antrenată de Răzvan Lucescu a reușit să întoarcă rezultatul înainte de pauză. Mohammad Manai a punctat în minutul 43.
Florinel Coman a început meciul ca rezervă la Al-Gharafa, însă a fost trimis în teren în minutul 58.
Fostul jucător de la FCSB nu a avut realizări notabile: a terminat partida cu un șut pe lângă poartă din afara careului, 4 din 6 pase reușite și trei dueluri câștigate.
În marea finală, Al Sadd o va întâlni pe Al-Rayyan, care a trecut la penalty-uri de Shamal, scor 3-3 și 5-4 la loviturile de departajare.
De-a lungul carierei sale de antrenor, Răzvan Lucescu a fost prezent în 10 finale de cupă alături de echipele pe care le-a pregătit. A câștigat 5 dintre ele:
- 2 Cupe Ale României cu Rapid (2005–2006 și 2006–2007)
- 1 Cupă a Qatarului cu El Jaish (2012–2013)
- 2 Cupe ale Greciei cu PAOK (2017–2018 și 2018–2019)
Ultima finală de cupă a tehnicianului român a avut loc chiar sezonul trecut, când era încă pe banca lui PAOK. Echipa sa era învinsă de OFI Creta, scor 2-3.
Al-Sadd, parcurs perfect în campionat
Al Sadd este lider în campionatul Qatarului, cu șase puncte după primele două etape.
Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a trecut de Al Ahli Doha, scor 3-1, și a învins cu 6-2 pe Qatar SC.