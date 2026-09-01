Răzvan Lucescu, încă o finală VIDEO. Al-Sadd a învins echipa lui Florinel Coman și va lupta pentru Cupa Qatarului! Ce a făcut jucătorul român

Al-Sadd , formație antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), s-a calificat în finala Qatar Cup , după ce a învins Al-Gharafa , scor 2-1.

, formație antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), s-a calificat în finala , după ce a învins , scor 2-1. La oaspeți, Florinel Coman (28 de ani) a intrat în minutul 58 al meciului.

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Al-Gharafa a început excelent partida. Frank Magri (26 de ani) a deschis scorul în minutul 14.

Al-Sadd - Al-Gharafa 2-1 . Răzvan Lucescu, în finala Cupei Qatarului, după ce a învins echipa lui Florinel Coman

Avantajul oaspeților a durat doar 11 minute. Hashim Ali a restabilit egalitatatea, iar echipa antrenată de Răzvan Lucescu a reușit să întoarcă rezultatul înainte de pauză. Mohammad Manai a punctat în minutul 43.

Florinel Coman a început meciul ca rezervă la Al-Gharafa, însă a fost trimis în teren în minutul 58.

Fostul jucător de la FCSB nu a avut realizări notabile: a terminat partida cu un șut pe lângă poartă din afara careului, 4 din 6 pase reușite și trei dueluri câștigate.

Răzvan Lucescu a purtat o vesta albastră peste costum la meciul cu Al-Gharafa/ Foto: captură video X @ TheFootballZone

În marea finală, Al Sadd o va întâlni pe Al-Rayyan, care a trecut la penalty-uri de Shamal, scor 3-3 și 5-4 la loviturile de departajare.

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De-a lungul carierei sale de antrenor, Răzvan Lucescu a fost prezent în 10 finale de cupă alături de echipele pe care le-a pregătit. A câștigat 5 dintre ele:

2 Cupe Ale României cu Rapid (2005–2006 și 2006–2007)

1 Cupă a Qatarului cu El Jaish (2012–2013)

2 Cupe ale Greciei cu PAOK (2017–2018 și 2018–2019)

Ultima finală de cupă a tehnicianului român a avut loc chiar sezonul trecut, când era încă pe banca lui PAOK. Echipa sa era învinsă de OFI Creta, scor 2-3.

Al-Sadd , parcurs perfect în campionat

Al Sadd este lider în campionatul Qatarului, cu șase puncte după primele două etape.

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a trecut de Al Ahli Doha, scor 3-1, și a învins cu 6-2 pe Qatar SC.

Rezumat VIDEO. Al-Sadd - Al-Gharafa 2-1

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