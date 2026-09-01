„Rațiu e furios!” Motivul pentru care transferul la Fulham ar fi picat! Englezii vor acum un fundaș de la Bayern
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„Rațiu e furios!” Motivul pentru care transferul la Fulham ar fi picat! Englezii vor acum un fundaș de la Bayern

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 19:34
  • Andrei Rațiu (28 de ani) nu va mai ajunge la Fulham. Transferul ar fi picat definitiv, iar internaționalul român ar fi furios pe conducerea lui Rayo Vallecano.
  • Fulham nu a acceptat condiția impusă de președintele Raul Martin Presa.
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Rațiu era foarte aproape să ajungă la Fulham, dar mutarea nu se va mai realiza în această perioadă de mercato, care se încheie azi în Premier League.

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Motivul pentru care transferul lui Rațiu la Fulham ar fi picat!

Jurnalistul Christian Vaquero a anunțat că afacerea a picat din cauza șefilor iberici:

„CONFIRMAT. Transferul lui Andrei Rațiu la Fulham nu se mai face. Mi s-a spus că fotbalistul român este EXTREM de furios pe conducerea clubului”.

Rațiu nu a jucat în meciul cu Barcelona, 2-5, fiind lăsat pe banca de rezerve în așteptarea transferului.

Fulham n-a acceptat condiția lui Rayo

Fulham a pus pe masă 25 de milioane de euro, suma clauzei de reziliere a lui Rațiu. Englezii voiau însă să achite banii în mai multe tranșe.

Raul Martin Presa, patronul și președintele lui Rayo, a impus o condiție dură: întreaga sumă trebuia plătită imediat, într-o singură tranșă. Fulham nu a acceptat condiția, iar negocierile au intrat în impas.

Situația l-a afectat puternic pe Rațiu, care își dorea transferul și ajunsese deja la un acord cu Fulham.

Fulham s-a reorientat către Sacha Boey

Cum timpul se scurge, Fulham a trecut la varianta de rezervă.

Matteo Moretto, jurnalist Marca, scrie că englezii au început negocierile directe pentru Sacha Boey, fundașul lui Bayern Munchen.

Dacă Fulham nu reușește să-l aducă pe Boey, transferul lui Kenny Tete la Everton ar putea fi blocat. Fundașul lui Fulham urma să plece la Everton, însă mutarea este legată de găsirea unui înlocuitor pe postul de fundaș dreapta.

Rațiu rămâne la Rayo

Astfel, Rațiu va rămâne la Rayo Vallecano, echipă pentru care evoluează din 2023.

Pentru internaționalul român este o nouă lovitură, după ce și Nottingham Forest a fost interesată de el, dar s-a lovit de aceleași cerințe din partea lui Rayo.

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