„Responsabilitatea e a noastră” Rațiu, după Polonia - România 6-0: „Am făcut o primă repriză bună, să rămânem cu asta”

POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Andrei Rațiu a vorbit la finalul meciului pierdut de tricolori, în etapa a treia din Liga Națiunilor.

Fundașul „tricolorilor” a pus rezultatul pe seama evoluției echipei și a inferiorității numerice din a doua repriză, după eliminarea lui Drăgușin din minutul 22.

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România a avut un început bun de partidă, însă eliminarea lui Radu Drăgușin urmată de penalty-ul transformat de Robert Lewandowski, a schimbat complet desfășurarea meciului.

Polonia a mai înscris de cinci ori, iar „tricolorii” au încheiat în genunchi partida.

Andrei Rațiu: „Responsabilitatea e toată a noastră”

La final, Rațiu a explicat că echipa nu a reușit să mențină ritmul după ce a rămas în inferioritate numerică.

„Cred că am făcut o primă repriză bună. Să jucăm cu un om în minus nu ne-a ajutat, în a doua repriză s-a văzut că n-am fost capabili să ținem ritmul.

Responsabilitatea e toată a noastră. Cu un jucător în minus nu s-a putut, n-am câștigat duelurile, au fost mai buni ca noi.

Am făcut o primă repriză bună, trebuie să rămânem cu asta, să învățăm din ce s-a întâmplat”

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