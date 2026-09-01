Probleme mari la FCSB Baciu are la dispoziție doar 15 jucători de câmp pentru meciul cu FC Argeș! Care e starea accidentaților

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, are probleme serioase de lot înaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României.

Meciul va avea loc mâine, de la 21:30, în Grupa C. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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La antrenamentul de marți, tehnicianul a avut la dispoziție doar 15 jucători de câmp, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Dinamo, programat pe 5 septembrie, după meciul din Cupa României.

FCSB are probleme de lot înainte de meciul cu FC Argeș

La ședința de pregătire au participat David Miculescu, Mihai Toma, Alexandru Stoian, Ronny Labonne, Aymen Boutoutaou, Eddy Gnahore, Joyskim Dawa, Arnold Garita, Ofri Arad, Juri Cisotti, Luca Stancu, Joao Paulo, Ricardo Pădurariu și David Popa.

La capitolul portari, Baciu îi are la dispoziție pe Ștefan Târnovanu, Matei Popa și Mihai Udrea.

Baciu se va baza pe acești 18 jucători la meciul cu FC Argeș din Cupa României.

Dennis Politic și Dylan Batubinsika au probleme musculare și vor lipsi o perioadă mai lungă.

FCSB îi mai are indisponibili pe Mihai Popescu și Siyabonga Ngezana, care se confruntă cu accidentări mai vechi.

Valentin Crețu nu a participat la antrenament din cauza unei probleme medicale la spate, Risto Radunovic s-a pregătit separat de restul lotului, în timp ce Octavian Popescu a lipsit, fiind răcit.

Popescu mai lipsise recent de la un antrenament, din același motiv.

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