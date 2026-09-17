„Vreau să-l bat pe Chivu”  Răzvan Raț a setat un obiectiv îndrăzneț pentru Genoa: „Nu visam la scenariul ăsta”

Răzvan Raț (45 de ani), consilierul sportiv de la Genoa, își dorește ca echipa sa să o învingă în viitoarele confruntări pe Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).

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În perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, Inter și Genoa se vor întâlni de două ori, în etapa #13 din Serie A, respectiv în optimile Cupei Italiei. Ambele partide se vor juca pe „Giuseppe Meazza”.

Răzvan Raț: „E specială întâlnirea cu Cristi Chivu, dar vreau să îl bat”

Răzvan Raț, care a fost coechiper cu Cristi Chivu la națională, a setat obiectivul echipei Genoa în meciurile directe cu Inter.

„Pe mine m-au luat emoțiile că jucăm cu ei (n.r. - Inter). Tot timpul e specială întâlnirea cu Chivu, pentru că am fost colegi, am mai vorbit și ținem legătura. E specială întâlnirea cu Cristi Chivu, dar vreau să îl bat (n.r. - Genoa să învingă pe Inter).

Mi-e mai greu mie decât lui. E interesant pentru că acum mult timp, atunci când eram colegi, nu cred că visam la scenariul ăsta niciunul dintre noi”, a declarat Răzvan Raț, conform sport.ro.

51 de meciuri a jucat Răzvan Raț alături de Cristi Chivu la echipa națională a României

Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter are un început perfect de sezon. Campioana Italiei are maximum de puncte (12) după 4 etape disputate, la egalitate cu AS Roma.

La sezonul său de debut pe banca celor de la Inter, Chivu a reușit să cucerească eventul în Italia.

De cealaltă parte, Genoa lui Daniele de Rossi nu a obținut nicio victorie până acum în Serie A și se află pe penultimul loc, cu un singur punct.

Recent, Răzvan Raț a precizat că l-ar vedea în viitor pe Cristi Chivu ca antrenor la Real Madrid.

Cristi are stofă de Real. Îl recomandă și talentul, ca să spun așa. Dar mai e nevoie și de noroc, de conexiuni, de impresari, de diferite interese. Sunt la mijloc o mulțime de factori pe care nu-i ai sub control. Răzvan Raț, consilier sportiv Genoa

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