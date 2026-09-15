Dezastru pentru Ronaldo VIDEO. Al-Nassr, eșec răsunător la debutul în Liga Campionilor Asiei » Cristiano a răbufnit pe teren

Al-Ain - Al-Nassr 4-0. Echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo (41 de ani) a suferit o înfrângere drastică în prima rundă a grupelor Ligii Campionilor Asiei.

Starul portughez a avut și o ieșire nervoasă la adresa arbitrului în timpul partidei.

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Al-Nassr a debutat cu stângul în competiție, neavând nicio șansă în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei din 2024.

Al-Ain - Al-Nassr 4-0 . Meci dezastruos pentru Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, care se află în cursa pentru atingerea bornei istorice de 1.000 de goluri marcate în carieră, nu a reușit să fie decisiv pentru Al-Nassr.

Echipa antrenată de Ange Postecoglou a fost învinsă categoric de Al-Ain, scor 0-4, în prima etapă din faza principală a Ligii Campionilor Asiei.

Atacantul marocan El Houssine Rahimi (24 de ani) a fost eroul celor de la Al-Ain, cu o „triplă”. Vârful a deschis scorul în minutul 24.

Prima repriză s-a încheiat cu avantajul minim al gazdelor, iar în partea secundă a meciului Al-Ain s-a dezlănțuit. Rahimi a majorat diferența în minutul 63, iar 9 minute mai târziu a marcat cel de-al treilea gol.

După ce Al-Nassr s-a văzut condusă pe tabelă cu scorul de 3-0, Cristiano Ronaldo a avut o ieșire nervoasă pe teren. Portughezul a fost nemulțumit de unele decizii luate de arbitru și a protestat vehement la adresa acestuia.

Al-Ain a stabilit scorul final, 4-0, în minutul 85, grație reușitei grecului Georgios Giakoumakis, din pasa lui El Houssine Rahimi.

Cifrele lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Al-Ain:

90 de minute jucate

5 șuturi (unul pe poartă)

20/22 pase precise

29 de atingeri

3 pierderi de posesie

o recuperare

979 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo în cariera sa. Mai are nevoie de 21 de reușite pentru a atinge borna de 1.000 de goluri

Pentru Al-Nassr urmează meciul cu Al-Diriyah de pe 9 octombrie, din etapa 8 din campionatul Arabiei Saudite.

🚨Cristiano Ronaldo is PISSED



Al Nassr is currently losing 3-0 in their AFC Champions League match vs Al-Ain pic.twitter.com/hNw7CjsLK2 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 15, 2026

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