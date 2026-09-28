Incident violent în Spania Un arbitru de 19 ani și tatăl său, agresați la un meci de tineret disputat la Zaragoza
Foto: Envato
Campionate

Incident violent în Spania Un arbitru de 19 ani și tatăl său, agresați la un meci de tineret disputat la Zaragoza

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 12:27
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 13:04
  • Un arbitru de 19 ani și tatăl său au fost victimele unei agresiuni la un meci de tineret disputat la Zaragoza.
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Asociația Spaniolă a Arbitrilor de Fotbal (AESAF), un sindicat care reunește arbitri din La Liga, La Liga 2 și din Liga F, a condamnat cele întâmplate.

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Un arbitru de 19 ani și tatăl său, agresați la un meci de tineret disputat la Zaragoza

Potrivit unui comunicat emis de AESAF, incidentul s-a petrecut sâmbătă, la confruntarea Pina-La Union, după ce echipa oaspete a marcat pentru 4-3.

Fanii au invadat terenul și i-au atacat pe arbitrul Yago Garcia Aparicio și pe tatăl său. Cei doi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Mai mult, „centralul” de 19 ani a fost transportat la spital, după cele întâmplate, informează aesaf.es.

„AESAF consideră că este esențial ca acest tip de incidente să primească un răspuns ferm, coordonat și exemplar din partea tuturor organismelor cu competențe în cadrul competiției și reamintește că protejarea arbitrilor constituie o condiție fundamentală pentru desfășurarea normală a fotbalului în toate categoriile sale.

De asemenea, AESAF reamintește recomandarea sa ca orice agresiune să fie denunțată la forțele și organele de securitate ale statului, prezentând raportul medical corespunzător și probele disponibile, independent de măsurile care ar putea fi luate” se mai arată în comunicat.

RFAF: „Toleranță zero pentru violență”

Federația Regală Aragoneză de Fotbal nu a rămas nici ea indiferentă la cele întâmplate.

„Federația Regală de Fotbal din Aragon dorește să-și exprime public condamnarea și respingerea fermă față de actele de violență înregistrate în timpul meciului din categoria juniorilor disputat între CD Pina și CD Union, ale căror victime au fost arbitrul meciului, Yago Aparicio, și tatăl său.

Din partea RFAF, transmitem sprijinul nostru arbitrului și familiei sale, urându-le în același timp o recuperare rapidă după cele întâmplate.

Federația a solicitat rapoartele corespunzătoare privind aceste fapte, cu scopul de a dispune de toate informațiile și documentația necesare pentru ca organele sale disciplinare să poată acționa cu maximă fermitate în cadrul normativității în vigoare și să adopte măsurile corespunzătoare împotriva oricărui comportament care încalcă normele și valorile care trebuie să guverneze sportul nostru.

Violența nu are ce căuta în fotbal și nici în vreun alt domeniu al societății, iar acest lucru este deosebit de grav atunci când astfel de comportamente au loc în sportul de formare, un spațiu destinat învățării, conviețuirii, respectului și educării tinerilor noștri în spiritul valorilor.

Întregul nostru sprijin pentru Yago și tatăl său, precum și recunoștința și încurajările noastre pentru ca aceștia să poată depăși ceea ce s-a întâmplat și să rămână legați de un sport în care arbitrajul joacă un rol indispensabil. Fără arbitri nu există fotbal.

RFAF dorește, de asemenea, să-și exprime recunoștința față de toți cei care, din funcțiile lor respective, participă în fiecare weekend la competițiile noastre și fac posibilă desfășurarea meciurilor cu entuziasm, respect și spirit sportiv. Aceștia reprezintă marea majoritate a meciurilor care se dispută în fiecare etapă în Aragon.

Pentru toți aceștia. Pentru un fotbal bazat pe respect și conviețuire. Toleranță zero față de violență” a transmis RFAF pe site-ul oficial.

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