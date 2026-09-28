Șocanta Polonia Ce se întâmplă la viitorii rivali. Președintele filmat beat a schimbat copilul lui Lewandowski în tunel
Lewandowski și copilul pe care i l-a impus președintele federației, înaintea meciului Polonia - Bosnia (0-0). Foto: Imago
Liga Națiunilor

Șocanta Polonia Ce se întâmplă la viitorii rivali. Președintele filmat beat a schimbat copilul lui Lewandowski în tunel

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 11:08
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 11:08
  • Cezary Kulesza, președintele federației poloneze (PZPN), i-a cerut căpitanului naționalei să înlocuiască în ultima clipă băiatul care urma să iasă alături de el înaintea meciului cu Bosnia. 
  • Ce s-a întâmplat cu copilul schimbat. Cum a explicat șeful PZPN gestul stupefiant. Ce a făcut Kulesza. 
  • După meciurile cu Suedia (1-2) și Bosnia (luni), naționala noastră joacă în Polonia, vineri seară. 
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România urmează să joace vineri în Polonia în etapa a 3-a de Nations League.

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Ajunge la Varșovia după ce președintele federației locale (PZPN) a fost implicat în două scandaluri, ambele în această lună.

Președintele federației poloneze, filmat în stare de ebrietate de secretarul general

Primul, în noaptea de 5 spre 6 septembrie, Cezary Kulesza s-a îmbătat la petrecerea dată de PZPN după deschiderea Mondialului feminin U20 (organizat în Polonia), party la care a participat într-un hotel din Katowice și liderul FIFA, Gianni Infantino.

Kulesza era atât de amețit de băutură încât nu se putea ține pe picioare. L-a ajutat un lider din fotbalul regional, l-a dus în cameră. Dar în drum spre cameră, șeful PZPN a fost filmat beat chiar de secretarul general PZPN, Lukasz Wachowski.

Kulesza (dreapta), președintele federației poloneze, și secretarul său general Wachowski. Foto: Imago Kulesza (dreapta), președintele federației poloneze, și secretarul său general Wachowski. Foto: Imago
Kulesza (dreapta), președintele federației poloneze, și secretarul său general Wachowski. Foto: Imago

Cel care îl ajuta a observat însă gestul lui Wachowski, i-a luat telefonul, i-a șters filmarea și i-a povestit tot ce s-a petrecut lui Kulesza.

Kulesza i-a adus lui Lewandowski alt copil înaintea meciului. L-a schimbat pe cel aflat acolo!

Zilele trecute, președintele federației a fost arătat lumii în alt scandal, care a avut loc înaintea meciului Poloniei cu Bosnia (0-0), pe 25 septembrie, la Varșovia.

Când jucătorii ambelor echipe se pregăteau să iasă din tunel pe teren, fiecare având alături un copil, cum se întâmplă la toate meciurile internaționale, a apărut același Kulesza.

Ce voia? Avea și el de mână un copil. I-a cerut propriului căpitan, Robert Lewandowski, să meargă pe teren cu băiețelul adus de el. Iar cel schimbat să nu mai iasă cu nimeni!

Kulesza (dreapta) a apărut pe tunel și i-a cerut lui Lewandowski să ia alt copil cu el. Băiatul care era deja de mână cu căpitanul a fost schimbat. Foto: captură video Kulesza (dreapta) a apărut pe tunel și i-a cerut lui Lewandowski să ia alt copil cu el. Băiatul care era deja de mână cu căpitanul a fost schimbat. Foto: captură video
Kulesza (dreapta) a apărut pe tunel și i-a cerut lui Lewandowski să ia alt copil cu el. Băiatul care era deja de mână cu căpitanul a fost schimbat. Foto: captură video

Exact așa s-a întâmplat, numai că momentul a fost filmat. Și, chiar dacă forul polonez a încercat să blocheze apariția acestei înregistrări, a aflat Weszlo, n-a putut și a ajuns pe social media. Președintele fiind și mai contestat.

Kulesza: „Mama băiatului a murit. Dar am făcut să sufere alt copil”

Kulesza și-a explicat gestul pe site-ul Meczyki.pl. Acceptând că nu a procedat corect cu copilul înlocuit. La el nu s-a gândit.

„Am cunoscut-o personal pe mama băiatului pe care i l-am prezentat lui Robert Lewandowski. A murit anul trecut.

Știam că visul cel mai mare al fiului ei era să fie pe teren alături de Robert. Am luat acest lucru foarte personal și, de asemenea, ca o obligație față de mama lui. Am vrut să mă asigur că acest vis devine realitate”, a spus președintele.

„Totuși, ar fi trebuit să procedez altfel. În acel moment, m-am concentrat asupra băiatului și abia mai târziu mi-am dat seama că aș fi putut supăra alt copil cu comportamentul meu.

I-am contactat pe părinții lui. Aceștia au acceptat scuzele noastre și invitația de a-i însoți pe jucători la următorul meci al naționalei Poloniei acasă”. Pe 2 octombrie, contra României.

Îmi asum întreaga responsabilitate pentru această situație. Intențiile mele au fost bune, dar lucrurile au ieșit ciudat și, mai presus de toate, alt copil a suferit emoțional. Și îmi cer sincer scuze Cezary Kulesza, președintele federației poloneze

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