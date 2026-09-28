Un nou antrenor portughez în Superliga Oțelul l-a prezentat pe înlocuitorul lui Stjepan Tomas: debut contra FCSB

Rui Pedro Viegas e Silva Gomes Duarte (48 de ani) este noul antrenor al celor de la Oțelul Galați.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul portughez îl înlocuiește pe croatul Stjepan Tomas (50 de ani), demis după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3.

Rui Duarte, noul antrenor de la Oțelul

Originar din Lisabona, Duarte era liber de contract încă din luna februarie, după despărțirea de Athletic Club, formație din Liga 2 a Braziliei.

„Haideți să-l primim cum se cuvine pe noul antrenor al Oțelului! Bem-vindo, Rui Pedro Viegas e Silva Gomes Duarte”, a scris Oțelul Galați, pe contul de Instagram al clubului.

Rui Duarte a pregătit-o pe Braga

În sezonul 2022-2023, lusitanul a pregătit formația U23 a celor de la Braga. În stagiunea următoare a fost condus echipa U19 a clubului, iar pentru o perioadă de 2 luni și jumătate, 3 aprilie - 30 iunie 2024 a fost antrenor interimar la formația de seniori.

7 meciuri a bifat Rui Duarte pe banca celor de la Braga: 4 victorii și 3 egaluri

De-a lungul carierei, Duarte le-a mai antrenat pe CS Maritimo, CD Trofense, Casa Pia și Farense.

Odată cu venirea lui Rui Duarte la Oțelul, numărul antrenorilor portughezi din Superliga ajunge la patru în acest sezon.

Filipe Coelho – Universitatea Craiova

– Universitatea Craiova Nuno Campos – Dinamo

– Dinamo Ricardo Sousa – Petrolul

– Petrolul Rui Duarte – Oțelul Galați

CFR Cluj l-a avut și ea pe Antonio Folha, însă acesta a fost demis la mai puțin de două luni de la instalarea pe banca formației din Gruia.

În prezent, Oțelul Galați ocupă locul 14, cu 10 puncte, după primele 10 etape.

După pauza internațională, gălățenii au programată confruntarea cu FCSB.

Partida va avea loc pe Arena Națională, sâmbătă, 10 octombrie, cu începere de la ora 21:30. Va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport