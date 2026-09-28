„Bosnia e totul pentru mine” 16 dintre adversarii de azi ai „tricolorilor”  s-au născut în alte țări! +9 foto
Jucătorii Bosniei, la antrenament, pe Arena Națională. Foto: Raed Krishan
Liga Națiunilor

„Bosnia e totul pentru mine” 16 dintre adversarii de azi ai „tricolorilor” s-au născut în alte țări!

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 13:01
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 13:06
  • Bosnia lui Sergej Barbarez are 62% dintre jucătorii lotului actual născuți în străinătate. 
  • Care e țara cu cei mai mulți internaționali bosniaci. Din câte țări vin „dragonii”. 
  • România - Bosnia se joacă luni seară, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro
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Bosnia a început de mult timp ceea ce face și FRF: să atragă jucători născuți în alte țări la propria națională.

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Tabakovic, pentru GOLAZO.ro: „Să joc pentru Bosnia e totul pentru mine. O comoară”

Selecționerul Sergej Barbarez a venit la București cu un lot de 26 de „dragoni”, dintre care 16 au descoperit viața în străinătate. Nu mai puțin de 62%!

GOLAZO.ro i-a amintit acest lucru lui Haris Tabakovic, 32 de ani, atacant cu Elveția loc de naștere.

Conferinta Bosniei inainte de meciul cu Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg
Conferinta Bosniei inainte de meciul cu Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

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„Ce înseamnă pentru voi să reprezentați Bosnia?”, a fost întrebat vârful lui RB Salzburg.

„Să joc pentru Bosnia e totul pentru mine”, a răspuns el. „Bosnia e o comoară”.

16 jucători ai Bosniei din 8 țări. Germania are 4!

De unde provin cei 16 dintre internaționalii albaștri?

Din opt țări, cei mai mulți născuți în Germania (4) și Suedia (3).

Ceilalți: Austria (2), Slovenia (2), Serbia (2), Croația (1), SUA (1), Elveția (1).

Unde s-au născut 16 dintre cei 26 de bosniaci

Austria

  • Salko Hamzic (20 de ani, portar, WSG Tirol, debutant la națională).
  • Ermin Mahmic (21, mijlocaș ofensiv, Corum, 6 selecții/2 goluri). 

Slovenia

  • Arjan Malic (21, fundaș dreapta, Sturm Graz, 9/0).
  • Tarik Muharemovic (23, stoper, Leeds, 18/1).

Germania

  • Sead Kolasinac (33, stoper/fundaș stânga, Atalanta, 70/0).
  • Kerim Alajbegovic (19, extremă, Juventus, 15/2).
  • Luka Djuric (23, mijlocaș, Paderborn, debutant). 
  • Ermedin Demirovic (28, atacant, Stuttgart, 45/4). 
Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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Suedia

  • Zinedin Smajlovic (22, stoper, Olympiacos, 1/0).
  • Benjamin Tahirovic (23, „închizător”, Genk, 33/2).
  • Armin Gigovic (24, mijlocaș, Young Boys, 23/1).

Croația

  • Ivan Basic (23, mijlocaș, Astana, 21/0).

SUA

  • Esmir Bajraktarevic (21, extremă, PSV Eindhoven, 21/1).

Serbia

  • Jovo Lukic (27, atacant, U Cluj, 6/1). 
  • Samed Bazdar (22, atacant, Sint-Truiden, 14/1). 

Elveția

  • Haris Tabakovic (32, atacant, RB Salzburg, 12/4).

Antrenamentul Bosniei

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