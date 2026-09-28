„Bosnia e totul pentru mine” 16 dintre adversarii de azi ai „tricolorilor” s-au născut în alte țări!

Bosnia lui Sergej Barbarez are 62% dintre jucătorii lotului actual născuți în străinătate.

Care e țara cu cei mai mulți internaționali bosniaci. Din câte țări vin „dragonii”.

România - Bosnia se joacă luni seară, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Bosnia a început de mult timp ceea ce face și FRF: să atragă jucători născuți în alte țări la propria națională.

Tabakovic, pentru GOLAZO.ro: „Să joc pentru Bosnia e totul pentru mine. O comoară”

Selecționerul Sergej Barbarez a venit la București cu un lot de 26 de „dragoni”, dintre care 16 au descoperit viața în străinătate. Nu mai puțin de 62%!

GOLAZO.ro i-a amintit acest lucru lui Haris Tabakovic, 32 de ani, atacant cu Elveția loc de naștere.

„Ce înseamnă pentru voi să reprezentați Bosnia?”, a fost întrebat vârful lui RB Salzburg.

„Să joc pentru Bosnia e totul pentru mine”, a răspuns el. „Bosnia e o comoară”.

16 jucători ai Bosniei din 8 țări. Germania are 4!

De unde provin cei 16 dintre internaționalii albaștri?

Din opt țări, cei mai mulți născuți în Germania (4) și Suedia (3).

Ceilalți: Austria (2), Slovenia (2), Serbia (2), Croația (1), SUA (1), Elveția (1).

Unde s-au născut 16 dintre cei 26 de bosniaci

Austria

Salko Hamzic (20 de ani, portar, WSG Tirol, debutant la națională).

Ermin Mahmic (21, mijlocaș ofensiv, Corum, 6 selecții/2 goluri).

Slovenia

Arjan Malic (21, fundaș dreapta, Sturm Graz, 9/0).

Tarik Muharemovic (23, stoper, Leeds, 18/1).

Germania

Sead Kolasinac (33, stoper/fundaș stânga, Atalanta, 70/0).

Kerim Alajbegovic (19, extremă, Juventus, 15/2).

Luka Djuric (23, mijlocaș, Paderborn, debutant).

Ermedin Demirovic (28, atacant, Stuttgart, 45/4).

Suedia

Zinedin Smajlovic (22, stoper, Olympiacos, 1/0).

Benjamin Tahirovic (23, „închizător”, Genk, 33/2).

Armin Gigovic (24, mijlocaș, Young Boys, 23/1).

Croația

Ivan Basic (23, mijlocaș, Astana, 21/0).

SUA

Esmir Bajraktarevic (21, extremă, PSV Eindhoven, 21/1).

Serbia

Jovo Lukic (27, atacant, U Cluj, 6/1).

Samed Bazdar (22, atacant, Sint-Truiden, 14/1).

Elveția

Haris Tabakovic (32, atacant, RB Salzburg, 12/4).

Antrenamentul Bosniei

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