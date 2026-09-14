VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro +18 foto
foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 20:38
  • Dacă gazonul nou de pe Arena Națională arată impecabil înainte de FCSB - Petrolul, imaginea din zona VIP este la polul opus.
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Unele dintre cele mai scumpe locuri ale celui mai mare stadion din România îi întâmpină pe spectatori cu fotolii într-o stare avansată de degradare.

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VIP doar cu numele pe Arena Națională

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro arată tapițerie desprinsă, burete ieșit la vedere, spătare găurite și margini complet decojite. La unele scaune, materialul s-a desprins pe porțiuni mari, iar soluția provizorie găsită a fost una greu de asociat cu o arenă de asemenea nivel. Adică au lipit cu bandă adezivă și scotch.

Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (18 imagini)

Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+18 Foto
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Nu pare să fie vorba despre un singur fotoliu deteriorat. În mai multe rânduri se observă scaune cu diferite grade de uzură, unele dintre ele ajunse într-o stare în care o simplă reparație pare insuficientă. Sunt rânduri întregi cu probleme.

200 de lei
a costat un bilet în zona VIP 1 a Arenei Naționale la FCSB - Petrolul

Dinamo face VIP Experience cu scaune rupte

Arena Națională a fost inaugurată în 2011, iar după 15 ani de utilizare, imaginile din zona VIP arată că o parte dintre fotolii au nevoie de o înlocuire serioasă, nu doar de intervenții de moment.

Contrastul este cu atât mai mare acum, gazon nou, fotolii VIP care par să-și fi încheiat de mult timp „mandatul” în tribune.

Sunt cluburi care cer și mai mulți bani pentru un bilet la VIP întrucât includ programe VIP Experience, care costă și mai mulți bani. Pe lângă locul din stadion pe un fotoliu rupt, oamenii primesc și o masă înainte de meci.

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