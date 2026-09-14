Arena Națională a trecut în doar câteva ore de la Comic Con la fotbal.

În această seară FCSB revine pe cel mai mare stadion al țării pentru partida cu Petrolul, iar în interior arena este pregătită sigur de meci: gazonul nou arată impecabil.

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În exterior schimbarea decorului nu a fost la fel de rapidă. Timpul scurt dintre finalul evenimentului din weekend și meciul de azi și-a lăsat amprenta, iar urmele Comic Con sunt încă vizibile în mai multe zone din jurul stadionului.

Slalom printre sacii de gunoi

Cele mai mari probleme sunt în zona peluzei dinspre Bulevardul Basarabia.

Suporterii veniți la FCSB - Petrolul au fost nevoiți să treacă printre saci întregi de gunoi, cutii de carton, ambalaje, pahare și recipiente pentru mâncare.

Pe alei au rămas inclusiv bucăți din decorurile și materialele folosite la eveniment.

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro arată și zone în care resturile sunt împrăștiate pe spațiile verzi sau abandonate lângă gardurile arenei.

Într-un loc apare chiar și un scaun rupt rămas lângă stadion, în mijlocul ambalajelor și al altor deșeuri.

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