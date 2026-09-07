De la Maradona la Messi VIDEO+FOTO: Miss Argentina, pe scena Miss World 2026: „Cine nu-ți împărtășește pasiunea nu-ți înțelege nebunia”

Alina Luz Akselrad a transformat din nou fotbalul argentinian într-un spectacol pe scena Miss Univers 2026.

La 5 ani după ce l-a omagiat pe Diego Maradona la Miss Univers, reprezentanta Argentinei a apărut la Miss World 2026 într-o rochie spectaculoasă acoperită cu imagini ale lui Lionel Messi.

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La Nha Trang, Vietnam, pe 5 septembrie, unul dintre cele mai comentate momente ale finalei Miss World 2026 a fost apariția reprezentantei Argentinei, Alina Luz Akselrad, într-o rochie creată special pentru ea de designerul Aurelio Martinez.

Partea superioară, în nuanțe de bleu și alb, amintea de tricoul naționalei Argentinei, în timp ce fusta amplă era decorată cu numeroase imagini ale lui Lionel Messi, surprins în diferite momente ale carierei sale: de la începuturile sale până la consacrarea cu Argentina.

De la Maradona la Messi pe scena Miss World

Apariția lui Akselrad a avut efectul scontat. A devenit rapid unul dintre momentele discutate ale competiției, generând atât reacții entuziaste, cât și critici legate de gustul estetic al ținutei.

Nu este prima dată când Akselrad aduce fotbalul pe scenă. În 2021, la Miss Univers, reprezentanta Argentinei a ales un concept asemănător, dar cu un alt nume în centrul poveștii: Diego Armando Maradona.

Fostul mare fotbalist a murit în noiembrie 2020, iar Akselrad a urcat pe scenă într-un costum inspirat de celebrul număr 10 al Argentinei în semn de omagiu.

A purtat elemente ale echipamentului naționalei, a avut o minge de fotbal și, în momentul culminant al prezentării, și-a deschis bluza pentru a dezvălui chipul lui Maradona.

O apariție neobișnuită pentru un concurs de frumusețe, dar tocmai caracterul ei neconvențional a făcut-o remarcată.

Akselrad a explicat, ulterior, că ideea era să reprezinte „pasiunea care ne unește” și ceea ce fotbalul produce în Argentina: sentimentul că oamenii din toate regiunile țării se adună în jurul echipei naționale.

Mesajul lui Akselrad a fost unul simplu: dacă vrei să explici Argentina unui public care privește din cealaltă parte a lumii, începe cu fotbalul.

Ea a povestit că, inițial, chiar Messi fusese luat în calcul pentru conceptul din 2021, însă moartea recentă a lui Maradona a schimbat direcția proiectului.

Designerul Aurelio Martinez a publicat înaintea evenimentului imagini cu procesul de realizare și i-a mulțumit lui Akselrad pentru încredere.

Akselrad nu a câștigat titlul Miss World 2026, însă a ajuns în Top 20 al competiției și s-a numărat printre reprezentantele remarcate ale regiunii Americilor și Caraibelor.

Miss Argentina, implicată în multiple proiecte sociale

Dincolo de podium și de aparițiile care ajung să facă înconjurul lumii, Alina Luz Akselrad încearcă să folosească vizibilitatea câștigată în concursurile de frumusețe pentru cauze care îi sunt apropiate.

Experiența propriului ei trecut, marcat de bullying și de lupta cu stereotipurile legate de frumusețe, a devenit una dintre temele pe care le promovează constant.

Prin proiectul „Abraza tu Poder”, Akselrad vorbește despre acceptarea de sine, încredere și incluziune, încercând să le ofere în special femeilor și tinerilor instrumente pentru a-și depăși propriile nesiguranțe. În aceeași direcție s-au înscris și inițiative precum „Tacos y Palabras al Poder”, o serie de ateliere pentru femei, abordând teme precum încrederea în sine, violența de gen, comunicarea și autonomia.

Akselrad a derulat și proiectul „Lideres de la Vida”, prin care copii și adolescenți aflați în situații dificile, confruntându-se cu boala, dizabilitatea sau vulnerabilitatea economică, erau recunoscuți pentru curajul și perseverența lor.

Implicarea ei a mers și în zona sprijinului direct pentru comunități: a colaborat cu „De Corazon a Corazon”, din Cordoba, care oferă hrană copiilor din comunități cu resurse reduse, și este ambasadoare a ONG Soles, organizație care sprijină copiii bolnavi de cancer și familiile acestora.

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