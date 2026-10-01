Corvinul se mută la Petroșani Când e primul meci în noua „casă” » Lucrările de demolare ale vechiului stadion, accelerate

Sorin Cimpoca (55 de ani), președintele clubului Corvinul, a anunțat când se va muta echipa lui Florin Maxim (45 de ani) pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani.

Oficialul a oferit noi detalii și despre lucrările de demolare ale vechii arene din Hunedoara.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urmă cu aproximativ o săptămână, stadionul din Petroșani a fost omologat pentru a găzdui meciuri din Superliga, iar așteptarea Corvinului a luat sfârșit.

Corvinul se mută la Petroșani: „Primul nostru meci va fi cu Voluntari”

În startul acestui sezon, Corvinul a jucat meciurile de pe teren propriu la Arad. Sorin Cimpoca a anunțat că, începând cu etapa #11 a Superligii, formația lui Florin Maxim va evolua pe stadionul „Petre Libardi”.

„Acolo vom juca. Deci primul nostru meci va fi la Petroșani, cu FC Voluntari, vineri, pe 9 octombrie. Până va fi gata nouă stadionul, acolo vom juca.

Aici vom juca trei ani, până când se preconizează că va fi gata noul stadion”, a declarat președintele Corvinului pentru GOLAZO.ro.

FOTO. Cum arată stadionul „Petre Libardi” din Petroșani

Lucrările de demolare ale vechiului stadion, accelerate: „Până la sfârșitul acestui an să termine”

În urmă cu câteva zile, Primăria Hunedoara a semnat contractul pentru demolarea vechiului Stadion Corvinul, lucrări care ar trebui să dureze 6 luni.

Sorin Cimpoca a precizat că demolarea vechii arene ar putea să se încheie mai repede, în luna decembrie a acestui an.

„Din discuțiile care au fost cu reprezentanții firmei care au câștigat licitația de demolare, ne-au spus că urmează acum, în următoarea perioadă, organizarea șantierului. Și noi preconizăm că în vreo două sau trei săptămâni deja s-ar începe demolarea stadionului.

În contract aveau termenul de șase luni, dar dânșii vor să termine mult mai repede decât cele șase luni care sunt prevăzute în contract. Ar vrea până la sfârșitul acestui an să termine demolarea.

Să se termine cât mai repede demolările, ca să poată să înceapă construcția noului stadion. Și pentru noi asta-i dorința cea mai mare”, a mai spus oficialul.

FOTO. Cum va arăta noul stadion al Corvinului

Urmează meciuri dificile pentru Corvinul: „Jucătorii s-au pregătit foarte bine”

După meciul cu FC Voluntari din etapa #11, pentru Corvinul urmează câteva dueluri dificile, cu Rapid, U Cluj, FC Argeș și FCSB.

„Jucătorii în perioada aceasta s-au pregătit foarte bine. Antrenorul Max (n.r. - Florin Maxim) este foarte mulțumit de perioada de pregătire.

Vineri avem și un amical. De fapt, ultimul meci pe stadionul actual, așa ca de rămas-bun, cu Șelimbăr. Suntem conștienți că urmează partide foarte dificile, dar, de fapt, toate partidele putem spune că sunt dificile la nivelul acesta.

Nu poți să spui că o echipă este mai slabă sau una mai bună. Sunt echipe bune, pregătite, cu loturi valoroase. Asta depinde foarte mult de pregătire, depinde foarte mult de cum sunt băieții de ziua respectivă, de mentalitatea lor”, a mai spus Cimpoca.

Florin Maxim este mulțumit de lotul echipei, am discutat cu el. Să vedem cum stăm până în iarnă, vom vedea și evoluțiile anumitor jucători. Vom vedea în funcție de buget (n.r. - dacă vor fi transferați noi jucători). Sorin Cimpoca, președinte Corvinul

Corvinul se află pe locul 7 în campionat după 10 etape disputate, având 13 puncte acumulate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport