Corvinul se mută la Petroșani  Când e primul meci în noua „casă” » Lucrările de demolare ale vechiului stadion, accelerate +89 foto
Stadionul din Petroșani
Superliga

Corvinul se mută la Petroșani Când e primul meci în noua „casă” » Lucrările de demolare ale vechiului stadion, accelerate

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 13:32
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 13:32
  • Sorin Cimpoca (55 de ani), președintele clubului Corvinul, a anunțat când se va muta echipa lui Florin Maxim (45 de ani) pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani.
  • Oficialul a oferit noi detalii și despre lucrările de demolare ale vechii arene din Hunedoara.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urmă cu aproximativ o săptămână, stadionul din Petroșani a fost omologat pentru a găzdui meciuri din Superliga, iar așteptarea Corvinului a luat sfârșit.

Stoichiță, ieșire nervoasă  Oficialul FRF: „Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren!” . Reacții dure ale suporterilor
Citește și
Stoichiță, ieșire nervoasă Oficialul FRF: „Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren!”. Reacții dure ale suporterilor
Citește mai mult
Stoichiță, ieșire nervoasă  Oficialul FRF: „Întrebați-i pe ăia care au fost pe teren!” . Reacții dure ale suporterilor

Corvinul se mută la Petroșani: „Primul nostru meci va fi cu Voluntari”

În startul acestui sezon, Corvinul a jucat meciurile de pe teren propriu la Arad. Sorin Cimpoca a anunțat că, începând cu etapa #11 a Superligii, formația lui Florin Maxim va evolua pe stadionul „Petre Libardi”.

„Acolo vom juca. Deci primul nostru meci va fi la Petroșani, cu FC Voluntari, vineri, pe 9 octombrie. Până va fi gata nouă stadionul, acolo vom juca.

Aici vom juca trei ani, până când se preconizează că va fi gata noul stadion”, a declarat președintele Corvinului pentru GOLAZO.ro.

FOTO. Cum arată stadionul „Petre Libardi” din Petroșani

Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani
Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani

Galerie foto (89 imagini)

Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani. Fotografii: GOLAZO.ro Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani Renovarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani
+89 Foto
labels.photo-gallery

Lucrările de demolare ale vechiului stadion, accelerate: „Până la sfârșitul acestui an să termine”

În urmă cu câteva zile, Primăria Hunedoara a semnat contractul pentru demolarea vechiului Stadion Corvinul, lucrări care ar trebui să dureze 6 luni.

Sorin Cimpoca a precizat că demolarea vechii arene ar putea să se încheie mai repede, în luna decembrie a acestui an.

„Din discuțiile care au fost cu reprezentanții firmei care au câștigat licitația de demolare, ne-au spus că urmează acum, în următoarea perioadă, organizarea șantierului. Și noi preconizăm că în vreo două sau trei săptămâni deja s-ar începe demolarea stadionului.

În contract aveau termenul de șase luni, dar dânșii vor să termine mult mai repede decât cele șase luni care sunt prevăzute în contract. Ar vrea până la sfârșitul acestui an să termine demolarea.

Să se termine cât mai repede demolările, ca să poată să înceapă construcția noului stadion. Și pentru noi asta-i dorința cea mai mare”, a mai spus oficialul.

FOTO. Cum va arăta noul stadion al Corvinului

Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara

Galerie foto (18 imagini)

Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
+18 Foto
labels.photo-gallery

Urmează meciuri dificile pentru Corvinul: „Jucătorii s-au pregătit foarte bine”

După meciul cu FC Voluntari din etapa #11, pentru Corvinul urmează câteva dueluri dificile, cu Rapid, U Cluj, FC Argeș și FCSB.

„Jucătorii în perioada aceasta s-au pregătit foarte bine. Antrenorul Max (n.r. - Florin Maxim) este foarte mulțumit de perioada de pregătire.

Vineri avem și un amical. De fapt, ultimul meci pe stadionul actual, așa ca de rămas-bun, cu Șelimbăr. Suntem conștienți că urmează partide foarte dificile, dar, de fapt, toate partidele putem spune că sunt dificile la nivelul acesta.

Nu poți să spui că o echipă este mai slabă sau una mai bună. Sunt echipe bune, pregătite, cu loturi valoroase. Asta depinde foarte mult de pregătire, depinde foarte mult de cum sunt băieții de ziua respectivă, de mentalitatea lor”, a mai spus Cimpoca.

Florin Maxim este mulțumit de lotul echipei, am discutat cu el. Să vedem cum stăm până în iarnă, vom vedea și evoluțiile anumitor jucători. Vom vedea în funcție de buget (n.r. - dacă vor fi transferați noi jucători). Sorin Cimpoca, președinte Corvinul
  • Corvinul se află pe locul 7 în campionat după 10 etape disputate, având 13 puncte acumulate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
stadion liga 1 Corvinul Hunedoara petrosani demolare sorin cimpoca
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”
„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”
18:06
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
17:45
Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”
Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”
18:10
Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Top stiri
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Gimnastica
15:59
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Citește mai mult
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Campionate
13:52
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Citește mai mult
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
Superliga
09:34
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
Citește mai mult
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
07:19
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 15 rapid 8 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share