„Dacă se află, sunt terminat”  Scandal uriaș în Franța: omul de încredere al naționalei, pus sub acuzare! E un apropiat al lui Mbappe și al altor vedete

Mohamed Sanhadji, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din anturajul echipei naționale a Franței, se află în centrul unei anchete judiciare de amploare.

În vârstă de 57 de ani, fostul ofițer de securitate al „Les Bleus” a fost pus sub acuzare în septembrie 2026, după investigații care vizează modul în care și-ar fi folosit relațiile construite în peste două decenii petrecute în apropierea fotbaliștilor.

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Sanhadji, cunoscut de jucători și de oamenii din Federația Franceză de Fotbal sub apelativul „Momo”, a fost timp de ani buni considerat unul dintre cei mai de încredere oameni din staff.

El a lucrat pentru națională începând din 2004, trecând prin mandatele lui Raymond Domenech, Laurent Blanc și Didier Deschamps.

În vestiar era poreclit „La République”, iar reputația sa era legată de discreție și de capacitatea de a rezolva problemele jucătorilor. A fost apropiat de nume precum Zinédine Zidane, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Fabien Barthez sau Mathieu Valbuena.

Potrivit informațiilor prezentate de L'Équipe, imaginea construită în jurul său s-a schimbat radical după apariția unei anchete în care sunt analizate mai multe presupuse avantaje financiare și servicii obținute prin intermediul relațiilor sale din fotbal.

Mohamed Sanhadji, acuzat de mai multe infracțiuni

Pe 16 septembrie 2026, Sanhadji a fost pus sub acuzare pentru o serie de fapte, printre care presupusă tăinuire a deturnării de fonduri publice, corupție activă și pasivă, trafic de influență, trafic de influență internațional, escrocherie și spălare a banilor proveniți din fraudă fiscală.

El a evitat arestarea preventivă după plata unei cauțiuni de 80.000 de euro, achitată eșalonat. În cadrul controlului judiciar, i-a fost interzis să intre în contact cu mediul fotbalistic.

Ancheta ar fi dus și la percheziții la Federația Franceză de Fotbal, dar și la Fayza Lamari, mama lui Kylian Mbappé. În centrul investigației se află presupusa rețea de relații pe care Sanhadji și-ar fi construit-o în lumea fotbalului și modul în care aceasta ar fi fost folosită în interes personal.

Anturajul lui Sanhadji a transmis că acesta nu dorește să comenteze public acuzațiile și că își va prezenta poziția în fața justiției.

„Parchetul din Paris a considerat necesar să informeze presa despre punerea sub acuzare a domnului Sanhadji și să comunice infracțiunile care îi sunt reproșate, precum și modalitățile controlului judiciar la care este supus. În acest moment, domnul Sanhadji își va rezerva declarațiile pentru justiție”, a transmis anturajul său.

Banii primiți de la Kylian Mbappé au declanșat scandalul

Unul dintre punctele de plecare ale investigației îl reprezintă un transfer financiar primit de Sanhadji de la Kylian Mbappé.

În vara lui 2025, presa franceză a relatat că Mbappé a oferit în total 180.300 de euro către cinci ofițeri de securitate ai naționalei, drept mulțumire pentru activitatea lor la Cupa Mondială din Qatar.

Sanhadji ar fi primit cea mai mare parte din sumă, respectiv 60.300 de euro. Problema a apărut după ce această sumă nu ar fi fost declarată autorităților fiscale, iar cazul a atras atenția Tracfin și Inspectoratului General al Poliției Naționale.

Situația a avut și consecințe profesionale. La sfârșitul lui 2025, ierarhia poliției franceze a decis pensionarea sa forțată, o sancțiune considerată rară. Ulterior, Sanhadji a continuat să lucreze în apropierea naționalei, însă în cadrul Federației Franceze de Fotbal, în calitate privată.

Împrumuturi de sute de mii de euro cerute fotbaliștilor

Ancheta a scos la iveală și o altă componentă a relațiilor lui Sanhadji cu internaționalii francezi. Potrivit informațiilor publicate de L'Équipe, acesta ar fi solicitat împrumuturi de la aproximativ 15 fotbaliști și foști jucători ai naționalei.

Printre cei abordați s-ar fi numărat Yann M'Vila, Sabri Lamouchi, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Patrick Vieira, Willy Sagnol, Nicolas Anelka, Mattéo Guendouzi, Laurent Blanc și Kylian Mbappé.

Sanhadji le-ar fi spus jucătorilor că are nevoie de bani pentru achiziționarea unei locuințe și că își dorește să cumpere casa în care ar fi locuit anterior cu familia sa. Potrivit anchetatorilor, însă, scopul real al investiției ar fi fost cumpărarea unei proprietăți pentru închiriere.

Suma totală a împrumuturilor ar fi ajuns la 215.000 de euro. Mbappé, prin intermediul mamei sale, Fayza Lamari, ar fi oferit 120.000 de euro. Varane ar fi împrumutat 20.000 de euro, la fel ca Sabri Lamouchi și Laurent Blanc, în timp ce Yann M'Vila ar fi oferit 15.000 de euro, iar Mattéo Guendouzi 7.500 de euro.

Sanhadji ar fi transmis celor care îl ajutau că situația trebuie păstrată secretă.

„Dacă se află, sunt terminat”, este una dintre replicile atribuite acestuia în cadrul anchetei.

„Momo”, omul la care apelau fotbaliștii când aveau probleme

Înainte ca numele său să fie asociat cu ancheta, Sanhadji avea o reputație cu totul diferită în lumea fotbalului francez.

Era omul pe care jucătorii îl sunau pentru probleme care depășeau cu mult responsabilitățile obișnuite ale unui ofițer de securitate. Pașapoarte, documente, situații juridice, probleme de familie sau diverse conflicte ajungeau deseori în atenția sa.

În 2007, l-a însoțit pe Zinédine Zidane în Algeria. În perioada scandalului „sextape” al lui Mathieu Valbuena, acesta a fost unul dintre oamenii la care fotbalistul a apelat pentru sprijin. Când Djibril Cissé a fost implicat în aceeași anchetă, Sanhadji l-ar fi sfătuit să spună adevărul și să nu intre în panică.

Un apropiat al unor foști internaționali îl descria astfel:

„Momo este numărul de urgență al jucătorilor.”

Un angajat al Federației oferea o altă explicație pentru popularitatea sa:

„Dacă îi încredințezi o problemă, aceasta devine problema lui.”

Mărturiile lui Valbuena, Giroud și Laurent Blanc

Mai mulți oameni importanți din fotbalul francez au vorbit de-a lungul timpului despre relația pe care au avut-o cu Sanhadji.

Mathieu Valbuena a povestit cum l-a ajutat în perioada în care primea amenințări în legătură cu scandalul în care era implicat.

„Când am primit primele amenințări în legătură cu povestea mea, el a fost omul la care am mers. El m-a ghidat, el m-a însoțit să depun plângerea. Mai târziu, când nu mai reprezentam niciun interes, s-a gândit în continuare la mine. Îmi trimitea mesaje în care îmi spunea că îi era dor de mine. Nu era obligat să o facă”, a spus Valbuena.

Olivier Giroud a descris la rândul său relația cu Sanhadji:

„Are grijă de noi ca și cum am fi frații lui mai mici. Este mult mai mult decât securitate.”

Giroud și-a amintit inclusiv de o situație în care avea nevoie urgentă de o pereche de ghete cu crampoane înaintea unui meci în Germania.

„Nu știu cum a făcut, dar mi-a găsit o pereche de ghete în ultimul moment.”

Și Laurent Blanc a avut cuvinte de apreciere pentru Sanhadji:

„Momo este un om corect, discret, eficient, loial și calm.”

Relația specială cu familia lui Kylian Mbappé

În dosarul prezentat de L'Équipe, relația dintre Sanhadji și familia Mbappé ocupă un loc important.

Ofițerul de securitate ar fi fost foarte apropiat de Fayza Lamari și ar fi intervenit în mai multe situații care îi priveau pe membrii familiei. Într-un mesaj adresat mamei lui Mbappé, Sanhadji ar fi scris:

„Voi fi întotdeauna aici.”

Într-un alt mesaj, acesta ar fi mers și mai departe:

„Pentru familie, merg la război dacă este nevoie.”

Potrivit anchetei, Sanhadji ar fi încercat să transmită mesaje către Didier Deschamps în interesul lui Mbappé, inclusiv după neconvocarea atacantului în toamna lui 2024.

Fayza Lamari i-ar fi cerut, de asemenea, să discute cu selecționerul despre situația lui Rayan Cherki și despre timpul de joc al acestuia. Deschamps, audiat de anchetatori, ar fi respins însă ideea că Sanhadji ar putea influența deciziile sale.

„Mohamed Sanhadji nu are nicio influență asupra mea”, ar fi declarat Deschamps.

Cadouri, vacanțe și alte avantaje

Ancheta analizează și mai multe beneficii pe care Sanhadji le-ar fi primit de la persoane din fotbal.

Potrivit materialului, Fayza Lamari ar fi plătit aproximativ 7.000 de euro pentru tratamentele sale dentare. Sanhadji ar fi fost invitat împreună cu familia la meciul PSG – Bayern Munchen din februarie 2023, cu o noapte de cazare la Royal Monceau.

De asemenea, Franck Ribéry i-ar fi plătit o vacanță în Sicilia în valoare de aproximativ 6.000 de euro, după ce Sanhadji ar fi ajutat persoane apropiate fostului internațional să obțină documente la ambasada Algeriei.

Un alt episod îl implică pe Jamel Debbouze. Potrivit anchetei, acesta ar fi obținut pentru fiul său un loc la un stagiu de fotbal la Clairefontaine, iar ulterior l-ar fi invitat pe Sanhadji în Maroc, într-un riad de lux, cu șofer și buggy pentru deplasări.

Un episod cu Patrice Evra și 80 de bilete la finala Champions League

Printre poveștile apărute în dosar se numără și una care îl implică pe Patrice Evra.

În 2022, fostul internațional francez ar fi apelat la Sanhadji pentru a încerca să obțină 80 de bilete la finala Champions League dintre Liverpool și Real Madrid, disputată pe Stade de France.

Potrivit materialului, Evra i-ar fi promis lui Sanhadji 10.000 de euro dacă reușea să rezolve solicitarea.

„10.000 în buzunar”, i-ar fi transmis Evra, potrivit informațiilor din anchetă.

Sanhadji nu ar fi respins propunerea, dar ar fi explicat că obținerea unui asemenea număr de bilete era dificilă.

Și superiorii din Poliție ar fi beneficiat de relațiile sale

Investigația nu se limitează la relațiile lui Sanhadji cu fotbaliștii. L'Équipe susține că mai mulți superiori din Poliție și familiile acestora ar fi beneficiat de invitații la meciuri, vizite la Clairefontaine și tricouri semnate.

Unul dintre episoadele analizate este meciul Franța – Islanda din 25 martie 2019, când mai mulți ofițeri de rang înalt ar fi fost invitați în zona VIP a Stade de France.

Potrivit anchetei, astfel de avantaje ar fi putut avea legătură cu evoluția profesională a lui Sanhadji, deoarece unii dintre beneficiari ocupau poziții care le permiteau să aibă influență asupra carierei sale.

Direcția Generală a Poliției Naționale nu a comentat în detaliu cazul, invocând ancheta judiciară, dar a confirmat că „o anchetă administrativă a fost într-adevăr declanșată”.

Un om care a trecut prin cele mai mari scandaluri ale fotbalului francez

De-a lungul celor peste două decenii petrecute în apropierea naționalei, Sanhadji a fost prezent în jurul unora dintre cele mai sensibile situații care au implicat fotbaliști francezi.

A fost informat în cazul răpirii și sechestrării lui Paul Pogba, în 2022, a participat ca martor în cazul acuzațiilor lansate de Daniel Riolo privind gestionarea accidentării lui Karim Benzema la Mondialul din Qatar și a contribuit la organizarea audierii lui Antoine Griezmann în cazul care îl viza pe fostul său mentor, Eric Olhats.

Numele său a apărut și în contextul scandalului „sextape” al lui Mathieu Valbuena, în 2014.

În vara lui 2023, Sanhadji a fost fotografiat alături de Mbappé în timpul unei deplasări private a atacantului în Camerun. Episodul a atras atenția superiorilor săi deoarece ofițerul de securitate al naționalei participa la o călătorie care nu avea legătură cu activitatea oficială a „Les Bleus”.

De la omul indispensabil al vestiarului la un dosar în instanță

Pentru fotbaliști, Sanhadji fusese timp de ani de zile omul care rezolva probleme și păstra secrete. Pentru anchetatori, tocmai această rețea impresionantă de relații reprezintă acum una dintre componentele importante ale dosarului.

Anturajul său respinge ideea unui „tribunal mediatic” și susține că Sanhadji va răspunde acuzațiilor în fața justiției.

„Cei care doresc să comenteze, să rezume și, mai ales, să interpreteze fapte scoase din context o vor face pe propria răspundere. Mohamed Sanhadji nu intenționează să răspundă în fața unui tribunal mediatic”, a transmis anturajul său.

Sanhadji a depus, de asemenea, o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru violarea domiciliului și a contestat în instanță sancțiunea pensionării anticipate.

Dosarul este în continuare în desfășurare, iar acuzațiile formulate împotriva fostului ofițer de securitate urmează să fie analizate de justiție.

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