A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Victor Ponta (53 de ani), fost premier al României și în prezent deputat, a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor de la Bișkek, în Kârgâzstan.

Acolo, a defilat alături de delegația României și a purtat tricolorul.

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Evenimentul a avut loc pe 31 august, la Bishkek Arena, iar în tribuna oficială s-au aflat mai mulți lideri politici internaționali, printre care Vladimir Putin, președintele Rusiei, Aleksandr Lukașenko, preşedintele din Belarus, și Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei.

Victor Ponta, prezent la Jocurile Mondiale ale Nomazilor

Jocurile Mondiale ale Nomazilor reunesc sporturi inspirate din tradițiile popoarelor nomade, de la lupte și tir cu arcul până la probe călare și jocuri tradiționale.

România a mers în Kârgâzstan cu o delegație de 70 de persoane, cea mai numeroasă de până acum la această competiție.

Fostul premier apare în transmisiunea ceremoniei de deschidere în timp ce defilează alături de sportivii români.

La ediția precedentă, organizată în 2024 la Astana, România participase cu 40 de sportivi și ocupase locul 9 între 89 de țări.

Ediția din 2026, a șasea din istoria competiției, s-a desfășurat între 31 august și 6 septembrie în Kârgâzstan și a adunat sportivi din peste 100 de țări.

Contactat de HotNews, Victor Ponta a explicat că a mers la Jocurile Mondiale ale Nomazilor la invitația unor membri ai delegației României.

Acesta a mai afirmat că nu știa ce șefi de stat și de guvern urmau să participe la ceremonie.

„Nu am avut nici acolo, nici în altă parte nicio întâlnire cu oficiali ruşi de la declanşarea invaziei în Ucraina. Nici nu am de ce”, a declarat acesta.

La competiția din Kârgâzstan, Kazahstan a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu 32 de aur, 20 de argint și 22 de bronz.

Țara gazdă a urmat cu 30 de medalii de aur, 31 de argint și 16 de bronz, iar Rusia s-a clasat la mare distanță, cu 7 medalii de aur, 7 de argint și 19 de bronz.

România nu se numără printre cele 30 de țări care au obținut cel puțin o medalie la ediția din 2026.

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