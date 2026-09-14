N-a auzit de Rafael van der Vaart VIDEO. Golgheterul din Eredivisie, răspuns surprinzător când a fost întrebat de legendarul jucător olandez
Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionate

N-a auzit de Rafael van der Vaart VIDEO. Golgheterul din Eredivisie, răspuns surprinzător când a fost întrebat de legendarul jucător olandez

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 20:49
  • Artem Stepanov (19 ani), atacant la FC Utrecht și unul dintre golgheterii din Eredivisie, nu a auzit niciodată de Rafael van der Vaart (43 de ani).
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Fotbalistul ucrainean, împrumutat de Utrecht de la Bayer Leverkusen, a deschis scorul pentru formația sa în duelul cu Excelsior (2-1) și a ajuns la cinci etape consecutive cu gol marcat.

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Artem Stepanov n-a auzit de Rafael van der Vaart: „Nu-i cunosc pe acești oameni”

La finalul partidei, atacantul a fost întrebat, în primă fază, dacă știe cine a fost cel mai tânăr jucător, înaintea lui, care a reușit această performanță.

Stepanov a stat puțin pe gânduri și a răspuns: „Nu, nu știu”.

Reporterul i-a dezvăluit apoi că este vorba despre Rafael van der Vaart, legendă a fotbalului olandez.

„Nu-i cunosc pe acești oameni”, a replicat fotbalistul ucrainean.

Surprins de răspunsul dat de Stepanov, cel care îl intervieva i-a explicat tânărului fotbalist faptul că Rafael van der Vaart a marcat în șapte meciuri consecutive pe vremea când evolua pentru Ajax:

„Atunci voi încerca să dobor acest record”.

Lui Stepanov i s-a reamintit că pentru a face acest lucru mai întâi este nevoie să marcheze cu Feyenoord.

Ulterior, a fost sfătuit să vizioneze câteva filmulețe cu gloria olandeză: „Voi merge în pat și mă voi uita”, a fost răspunsul atacantului de la Utrecht.

@espnnl

Golden Boy, ex-Real Madrid en WK-finalist, maar Artem Stepanov heeft geen idee 🫣

♬ origineel geluid - ESPN NL

Cu cele 5 goluri marcate, Stepanov se află în vârful clasamentului golgheterilor din Eredivisie, la egalitate cu Soren Tengssted (26 de ani), atacant lateral la Go Ahead Eagles, și Gjivai Zechiel (22 de ani), mijlocaș la Feyenoord.

Rafael van der Vaart, legendă la naționala Olandei, Ajax și Real Madrid

Născut pe 11 februarie 1983, la Heemskerk, van der Vaart a fost considerat unul dintre cei mai talentați mijlocași ai generației sale.

De-a lungul carierei sale a evoluat pentru Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Betis Seviila, FC Midtjylland și Esbjerg fB. A agățat ghetele în cui în anul 2018.

Van der Vaart a fost jucător important și în naționala Olandei, cu care a ieșit vicecampion mondial în 2010.

109 selecții și 25 de goluri
are Van der Vaart pentru naționala Olandei

În ultimii ani, legendarul fotbalist a ajuns de mai multe ori în România, pentru a-și susține soția, Estavana Polman, fostă jucătoare de handbal la Rapid.

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