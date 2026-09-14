Octavian Popescu, prezentat oficial Fostul jucător a semnat cu Levadiakos și va evolua din nou sub comanda lui Charalambous

Octavian Popescu (23 de ani) a fost prezentat oficial de Levadiakos, formație din prima ligă a Greciei.

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Tânărul jucător s-a despărțit de FCSB după mai multe nemulțumiri legate de numărul mic de minute pe care l-a bifat în acest sezon, iar acum va ajunge din nou sub comanda antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Octavian Popescu, prezentat oficial la Levadiakos

Popescu a plecat duminică dimineață din România, moment în care și-a exprimat o parte din nemulțumiri chiar pe aeroport, iar acum are în față prima sa provocare din străinătate.

„O achiziție importantă pentru echipa noastră! Octavian Popescu, de două ori campion al României cu FCSB, este jucătorul lui Levadiakos.

Un fotbalist extrem de talentat, care joacă în linia de atac, vine să întărească și mai mult echipa noastră”, a transmis Levadiakos, pe rețelele de socializare.

La clubul grec, Tavi Popescu se va reuni cu foștii săi colegi de la FCSB, Adrian Șut și Alexandru Pantea.

Levadiakos a avut un start foarte slab de sezon, fiind pe ultimul loc în campionatul Greciei, cu un singur punct acumulat după 4 etape, fără gol marcat.

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2 , partida în care Popescu a pasat decisiv la golul victoriei

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