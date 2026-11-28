Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a dezvăluit că oltenii au primit mai multe oferte pentru Assad Al Hamlawi (26 de ani).

Finanțatorul a vorbit și despre condițiile în care atacantul palestinian ar putea pleca din Bănie.

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Assad Al Hamlawi este unul dintre cei mai importanți jucători ai formației pregătite de Filipe Coelho.

Atacantul a lipsit de la partida cu Brighton, pierdută de olteni cu 0-4, în Conference League.

Mihai Rotaru a dezvăluit cât speră să obțină în schimbul lui Al Hamlawi

Rotaru a dezvăluit că Universitatea Craiova a primit oferte pentru palestinian.

„Assad a avut oferte, oferte foarte bune, dar astăzi noi nu luăm în calcul să ne despărțim de jucători. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla…

Vânzarea de jucători reprezintă o sursă extrem de importantă de venituri. Pentru că fără bani nu poți să faci performanță.

Că ești tu abil, că încerci să faci un Lego mai repede decât alții, dar îți trebuie bani”, a declarat Mihai Rotaru, conform fanatik.ro.

(n.r. - Assad) A avut oferte, inclusiv acum un an, în vară, după ce ne-am calificat în Conference League. Adică după meciul cu Başakşehir. A avut oferte și în vara asta Mihai Rotaru, patronul U Craiova

Întrebat dacă atacantul palestinian valorează între patru și cinci milioane de euro, Mihai Rotaru a spus:

„Eu sper să fie și de mai mult, dar astea sunt alte discuții”, a mai transmis acesta.

11 goluri a marcat Assad Al Hamlawi în cele 21 de meciuri disputate pentru Universitatea Craiova în acest sezon

Mai multe cluburi s-au interesat de atacantul Universității Craiova, cotat la 2 milioane de euro de Transfermarkt, printre care Pyramids FC și Al Ahly, din Egipt, dar și Getafe, din prima ligă a Spaniei.

Assad Al Hamlawi a ajuns în Bănie în vara anului 2025, de la Slask Wroclaw, în schimbul unui milion de euro, și mai are contract cu formația olteană până în vara anului 2028.

În primul sezon la Universitatea Craiova, palestinianul a marcat 16 goluri și a oferit patru pase decisive în 48 de partide, în toate competițiile.

Fotbalistul este accidentat și a lipsit de la partida cu Brighton, din Conference League. Atacantul palestinian va rata și „dubla” cu Dinamo, din campionat (30 noiembrie) și Cupa României (3 decembrie).

Acesta ar urma să revină pe teren la meciul cu Petrolul, programat duminică, 6 decembrie, în etapa #18 a Superligii, potrivit gsp.ro.

Mihai Rotaru, despre bugetul Universității Craiova în comparație cu marile cluburi

Patronul Universității Craiova a vorbit și despre diferența dintre bugetul clubului său și cele ale marilor echipe europene.

„Niciodată noi nu vom putea să facem lucrurile pe care le fac Liverpool, Brighton, Real Madrid, Barcelona, pentru că ei au un miliard buget, iar noi avem 24 de milioane și de abia nu o să atingem aceste sume”, a spus Rotaru.

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