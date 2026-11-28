Mario Marinică (61 de ani), fost scouter la Watford, a vorbit despre numirea lui Edi Iordănescu la formația din Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez.

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Tehnicianul român consideră că stilul de lucru al fostului selecționer al României se potrivește cu filosofia clubului englez.

Mario Marinică, despre Edi Iordănescu la Watford: „Este exact echipa care i se potrivește”

Marinică a lucrat ca scouter la Watford în sezonul 2005-2006, în perioada în care echipa era pregătită de Aidy Boothroyd.

„Eu cred că, acum, pentru Edi este, s-ar zice așa în engleză, «match made in heaven» (n.r. - o potrivire perfectă). Cred că este exact echipa care i se potrivește. El lucrează pe analize, pe video. Watford se potrivește ca o mănușă.

Este o echipă destul de tânără. Se lucrează cu un grup mai mare de jucători. E obișnuit să facă minuni cu jucători care vor foarte mult, tineri și determinați. Eu sunt sigur că o să reușească”, a declarat Mario Marinică, la Digi Sport.

Watford este deținută din 2012 de familia Pozzo, care a schimbat numeroși antrenori de-a lungul anilor.

„Familia Pozzo a fost pionieră în scouting. Eu m-am intersectat cu dânșii prin anii '90. Și-au făcut una dintre primele companii de scouting și au făcut o bază de date foarte mare, prin care au ajuns la jucători foarte buni.

Au făcut mulți bani din asta, i-au rulat prin Udinese, Granada, Watford. Au făcut o chestie foarte bună”, a mai spus Marinică.

E adevărat că dau foarte mulți antrenori afară, dar poate că unii nu au înțeles ce vor ei să facă. Vor să crească jucători, să îi vândă și să aibă și rezultate. Nu te duci acolo să zici «vreau să-l aduc pe X, pe Y», sunt și restricții. Din punctul ăsta de vedere, dacă înțelegi cum merg lucrurile, sunt sigur că nu dau atât de simplu antrenori afară Mario Marinică, fost scouter la Watford

Mario Marinică a identificat principala problemă a lui Watford: „Adversarii ajungeau prea ușor în poziții periculoase”

Fostul selecționer al reprezentativei din Zimbabwe a vorbit și despre problemele pe care Edi Iordănescu trebuie să le rezolve la noua sa echipă.

„Jucătorii muncesc foarte mult, dar nu prea concretizează. Au probleme la finalizare, atacanții nu prea marchează. Ați văzut deja: au doar 13 goluri marcate în 17 meciuri, iar atacantul lor principal are doar trei goluri.

Cam așa era și la echipa națională a României. Iar în defensivă primesc foarte multe goluri. Dar bănuiesc că Edi, cu experiența acumulată la națională, va reuși să stabilizeze lucrurile”, a declarat Mario Marinică, potrivit sptfm.ro.

20 este locul ocupat de Watford în Championship, cu 15 puncte, la doar trei puncte deasupra liniei retrogradării. Echipa lui Edi Iordănescu va juca astăzi, de la ora 17:00, cu Derby County

Marinică a dezvăluit că a urmărit-o în ultima perioadă pe Watford și datorită lui Jordan Zemura, fotbalist pe care l-a avut sub comanda sa la naționala din Zimbabwe.

„Problema principală acolo cred că este în apărare și aceasta ar trebui rezolvată mai întâi, pentru că primesc foarte multe goluri. Într-adevăr, nu marchează suficient, dar pe benzi au destule probleme.

Nu vreau să-l învăț eu pe dânsul ce să facă, însă asta am observat și ieri: adversarii ajungeau prea ușor în poziții periculoase”, a mai spus Marinică.

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