Basarab Panduru (56 de ani) și Marius Baciu (51 de ani) au vorbit despre transferul lui Nicolae Stanciu (33 de ani) la U Cluj.

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Cei doi văd în această mutare un pas important pentru viitorul clubului și consideră că „șepcile roșii” ar putea să devină una dintre principalele forțe ale campionatului.

Marius Baciu, despre transferul lui Stanciu: „U Cluj va fi o forță”

„Cred că e o alegere bună. Nicușor e de acasă, în primul rând, vine de la Alba Iulia și cred că vrea să se retragă acolo.

Nu a fost pusă problema sau negocierea atât de grea, pentru că el a ales și a dorit să vină acasă, a spus domnul Constantea.

Prin el o să mai vină jucători importanți și valoroși. Atrage alți jucători și pe lângă el pot crește alți jucători. U Cluj cred că va fi o forță și văd modul lor de organizare și liniștea aia, încearcă să facă lucrurile sănătos”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Basarab Panduru a intervenit:

„Cred că în 2-3 ani vrei să câștigi campionatul, asta se urmărește. Și anul ăsta vor încerca, dar e greu.”

U Cluj ocupă locul 5, cu 29 de puncte, după 17 etape.

FOTO. Nicolae Stanciu, în tribune la U Cluj - Sepsi 0-1

Mijlocașul s-a despărțit de Dalian Yingbo și a ales să revină în Superligă.

Stanciu a fost prezentat oficial în urmă cu câteva zile de U Cluj, însă va avea drept de joc abia din ianuarie 2027.

Până atunci, a fost prezent în tribunele stadionului Cluj Arena pentru a-și urmări la lucru noua echipă în confruntarea cu Sepsi, dar nu le-a purtat noroc coechipierilor, care au fost învinși cu scorul de 0-1.

Cifrele lui Burcă, Biliboc, Sorescu și Moldovan

După transferul lui Stanciu, U Cluj ar mai vrea să transfere alți patru jucători. Este vorba de Andrei Burcă, Lorenzo Biliboc, Deian Sorescu și Horațiu Moldovan.

Andrei Burcă a jucat în 31 de meciuri pentru Yunnan Yukun în acest sezon din China, reușind să înscrie un singur gol. A bifat, în total, 2.722 de minute pe teren.

Stoperul evoluează pentru Yunnan Yukun din vara anului trecut, când a fost transferat de la Baniyas.

Lorenzo Biliboc este unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj. Tânărul jucător a bifat 20 de prezențe în actuala stagiune pentru echipa lui Marius Șumudică, în care a înscris de două ori.

Deian Sorescu va intra în curând în ultimele 6 luni de contract cu Gaziantep, din Turcia. În acest sezon, românul a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă în 13 meciuri.

Portarul Horațiu Moldovan nu-și găsește locul la Atletico Madrid, care ar vrea să-l împrumute din nou la finalul sezonului.

În prezent evoluează la Eyupspor, în tricoul căreia a bifat 9 meciuri în această stagiune. A încasat 21 de goluri.

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