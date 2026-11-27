David Popovici (22 de ani) a fost întrebat care sunt obiectivele sale pentru anul viitor.

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David Popovici: „Nu mă mai interesează, oricât de arogant sună”

„Nu mi-aș dori nimic în plus pentru anul viitor. Sunt într-o postură, aș spune eu, extraordinar de privilegiată.

Vorbesc din perspectiva unui om care și-a depășit absolut orice obiectiv propus vreodată. Nu mă mai interesează, oricât de arogant sună.

Abordez sportul cu o curiozitate mai aprinsă, cu fascinație. Sunt tare curios de parcursul pe care o să-l am în încercarea de a fi unul dintre cei mai buni din istorie.

Culmea, această detașare de nevoia de a câștiga mă face un sportiv mult mai bun și un om mult mai bun, mai calm”, a declarat David Popovici, citat de prosport.ro.

David Popovici: „Antrenamentele grele au început!”

David a fost chestionat și dacă se gândește deja la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028:

„Zboară gândul un pic, dar mă gândesc rar. Nu văd de ce ar trebui să mă grăbesc. Nu m-am grăbit cu gândul spre Mondiale, mereu am luat lucrurile pas cu pas”.

Popovici a dezvăluit că nu are timp de relaxare:

„Absolut deloc! Antrenamentele grele au început! Programul e neschimbat, este o perioadă foarte încărcată. Vizionarea curselor… Alea sunt microscopice, în comparație cu timpul și cu efortul depus în spatele reflectoarelor”.

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