- Cristi Chivu pierde și un pilon al apărării lui Inter Milano, după ce a rămas fără un lider al liniei mediane nerazzurre.
Cristi Chivu își face griji acum, la sfârșitul toamnei. Pierde jucători importanți din cauza accidentărilor.
Nerazzurrii au tot mai multe probleme musculare. Doi dintre ei nu vor mai evolua în Serie A în 2026.
Chivu, și fără Bastoni, după ce l-a pierdut pe Calhanoglu
În ambele cazuri, antrenorul speră să-i aibă pe teren la Supercupa Italiei, pe 22 decembrie, împotriva lui Lazio.
Hakan Calhanoglu, 32 de ani, a suferit o întindere la flexorii coapsei drepte duminica trecută, la 4-4 cu Atalanta. Va lipsi o lună.
Acum, Chivu are alt titular indisponibil. Miercuri, la 2-0 cu Stuttgart în Champions League, Alessandro Bastoni a părăsit terenul cu dureri musculare în minutul 41.
„Sunt bine”, a răspuns fundașul central imediat după meci. „Nu cred că e accidentat”, a spus și Chivu, potrivit Gazzetta.it.
Bastoni are întindere la cvadriceps. Chivu nu-l are 6 meciuri
Rezonanța magnetică făcută la clinica Humanitas din Rozzano a relevat însă o întindere la cvadricepsul coapsei stângi. Minimum trei săptămâni de pauză.
Bastoni, 27 de ani, va rata șase partide în Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor.