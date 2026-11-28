Cristi Chivu pierde și un pilon al apărării lui Inter Milano, după ce a rămas fără un lider al liniei mediane nerazzurre.

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Cristi Chivu își face griji acum, la sfârșitul toamnei. Pierde jucători importanți din cauza accidentărilor.

Nerazzurrii au tot mai multe probleme musculare. Doi dintre ei nu vor mai evolua în Serie A în 2026.

Chivu, și fără Bastoni, după ce l-a pierdut pe Calhanoglu

În ambele cazuri, antrenorul speră să-i aibă pe teren la Supercupa Italiei, pe 22 decembrie, împotriva lui Lazio.

Hakan Calhanoglu, 32 de ani, a suferit o întindere la flexorii coapsei drepte duminica trecută, la 4-4 cu Atalanta. Va lipsi o lună.

Bastoni (dreapta), la Inter - Stuttgart 2-0. Foto: Imago

Acum, Chivu are alt titular indisponibil. Miercuri, la 2-0 cu Stuttgart în Champions League, Alessandro Bastoni a părăsit terenul cu dureri musculare în minutul 41.

„Sunt bine”, a răspuns fundașul central imediat după meci. „Nu cred că e accidentat”, a spus și Chivu, potrivit Gazzetta.it.

Bastoni are întindere la cvadriceps. Chivu nu-l are 6 meciuri

Rezonanța magnetică făcută la clinica Humanitas din Rozzano a relevat însă o întindere la cvadricepsul coapsei stângi. Minimum trei săptămâni de pauză.

I dettagli: https://t.co/bH7RajyIv5 — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 27, 2026

Bastoni, 27 de ani, va rata șase partide în Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

15 meciuri a jucat Bastoni în acest sezon la Inter în Serie A și Champions League

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