Două momente inedite au avut loc în timpul partidei Petrolul - FC Argeș, scor 0-1, disputată vineri seară, în etapa #17 din Liga 1.

Taylor Luvambo (27 de ani) a luat intenționat cartonașul roșu de pe banca de rezerve, pentru a nu rata următorul meci de campionat.

Înainte de eliminarea lui Luvambo, Paul Papp (37 de ani) a reușit să întârzie o schimbare a piteștenilor.

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Luvambo avea trei cartonașe galbene înaintea partidei de la Ploiești și ar fi fost suspendat pentru următorul meci de campionat dacă ar fi rămas cu un singur avertisment primit în partida cu Petrolul.

Taylor Luvambo ar fi luat intenționat cartonașul roșu: „Scopul scuză mijloacele”

Taylor Luvambo a început partida ca titular și a primit un cartonaș galben în minutul 41, iar în minutul 73 a fost înlocuit cu Dorinel Oancea.

În primul minut al prelungirilor, arbitrul George Roman i-a arătat cel de-al doilea cartonaș galben, urmat de cel roșu, deși fotbalistul se afla pe banca de rezerve.

Motivul exact pentru care a fost avertizat a doua oară nu este cunoscut. Camerele Prima Sport l-au surprins însă pe Luvambo zâmbind după eliminare.

În cazul unei eliminări în urma a două cartonașe galbene primite în aceeași partidă, cele două avertismente se anulează, iar suspendarea se execută în următorul meci oficial, indiferent de competiție.

„Luvambo era suspendat? L-a luat special. Incredibil! Foarte tare. Eu n-am mai văzut până acum de pe bancă”, a fost reacția comentatorului Bogdan Cosmescu, la Prima Sport.

Astfel, Luvambo va lipsi de la partida cu FC Bihor, din Cupa României, programată marți, 1 decembrie, de la ora 20:00, și va putea evolua în următoarea etapă de campionat, împotriva celor de la Csikszereda, pe 5 decembrie.

A luat roșu? Bine că mi-ai zis, o să îi dau amendă (n.r. - ironic). De cele mai multe ori, scopul scuză mijloacele. Pe mine mă interesează mai puțin cum jucăm, mă interesează punctele. Dani Coman, președinte FC Argeș, la Digi Sport

Paul Papp, protagonist la schimbarea lui Gabriel Charpentier

Un alt episod a avut loc în minutul 61, când Bogdan Andone a decis să-l înlocuiască pe Gabriel Charpentier, autorul singurului gol al partidei, cu Ionuț Rădescu.

Atacantul piteștenilor se îndrepta lent către marginea terenului, iar Paul Papp i-a tăiat calea și i-a adresat câteva cuvinte. Charpentier a intrat în jocul fundașului de la Petrolul, iar efectuarea schimbării a întârziat și mai mult.

Emil Grădinescu a remarcat gestul experimentatului fundaș.

„Fii atent ce șmecher e Papp! Îi taie calea și îl și provoacă, îi mai zice câte ceva. Ce înseamnă să fii vulpe bătrână, frate! Știe Papp”, a spus Emil Grădinescu, la Prima Sport.

Jocul a fost reluat înainte ca Rădescu să primească permisiunea arbitrului de a intra pe teren. Fotbalistul a mai așteptat aproximativ două minute, timp în care cei de pe banca piteștenilor au cerut explicații.

Bogdan Cosmescu a oferit exemplul unei situații similare din Liga Campionilor.

Eu am văzut la meci de Champions League, s-a întâmplat treaba asta și ei au dat mingea afară ca să urgenteze intrarea. Nu e mai simplu, ca să eviți discuțiile astea, să alergi un pic mai repede când se face schimbarea și să ieși? Bogdan Cosmescu, la Prima Sport

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