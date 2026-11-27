Ianis Hagi, 28 de ani, a reușit un gol superb în meciul Alanyaspor - Konyaspor, din Superliga turcă

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Internaționalul român a marcat în minutul 15, dintr-o lovitură liberă lateral stânga.

Ianis Hagi, supergol în Turcia

Portarul advers a încercat să respingă, dar a fost luat prin surprindere de efectul mingii, care a coborât rapid și s-a dus direct la vinclu.

Este primul gol marcat de Hagi în acest sezon la Alanyaspor, în 11 meciuri în care a evoluat doar 402 minute.

După reușită, Ianis a făcut semn cu mâna că golul este unul spectaculos și a mimat o reacție de surprindere:

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