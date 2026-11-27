ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, retrogradată în vară în Liga 3, este în pericol să dispară din cauza problemelor financiare.

Consiliul Județean Neamț și Primăria municipiului Piatra Neamț au început demersurile pentru înființarea unui nou club.

Viitoarea echipă ar urma să se numească Ceahlăul 1919 și să pornească din Liga 4.

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Fotbalul din Piatra Neamț se pregătește pentru un nou început. Actuala echipă de sub Pietricica traversează o situație dramatică, atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv.

Retrogradată în vară, după trei sezoane petrecute în Liga 2, Ceahlăul ocupă ultimul loc în Seria 1 a Ligii 3, fără nicio victorie în primele 14 etape. Mai mult, nemțenii au fost la un pas să nu fie programați la ultima partidă de campionat, cu CS USV CSM Iași, din cauza unor baremuri de arbitraj neachitate.

Autoritățile pregătesc înființarea unui nou Ceahlăul

Joi, Daniel Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț, a anunțat că autoritățile fac demersuri pentru constituirea unui nou club.

Potrivit publicației Mesagerul de Neamț, viitoarea echipă ar urma să poarte numele Ceahlăul 1919, o trimitere la anul înființării clubului istoric.

„Nu dispare fotbalul din Piatra Neamț. Consiliul Județean, împreună cu administrația orașului Piatra Neamț, cu primarul Adrian Niță, fac demersuri pentru înființarea unui club”, a declarat Daniel Harpa.

Primarul Adrian Niță a precizat însă că proiectul va fi pus în aplicare dacă actuala echipă va dispărea sau dacă se va ajunge la o înțelegere cu actualul finanțator.

„Vorbim despre o nouă echipă dacă se va ajunge în situația să nu mai avem una în competiții, nu vreau să facem concurență cuiva sau să intrăm peste munca altuia. Sau dacă actualul finanțator dorește o colaborare, atunci, da, ne gândim, am purtat discuții, la o soluție”, a declarat Niță.

În mod normal, noua echipă ar trebui să pornească din Liga 4, după obținerea personalității juridice, a Certificatului de Identitate Sportivă și afilierea la forurile fotbalistice.

Actualul Ceahlăul, în pragul falimentului

Pe 22 octombrie, Curtea de Apel Bacău a respins planul de reorganizare al clubului, aprobat inițial de Tribunalul Neamț.

Instanța a admis apelurile formulate de doi foști fotbaliști ai nemțenilor, Patrick Petre și Alexandru Copoț-Barb, care nu își primiseră drepturile salariale. Dosarul a fost trimis judecătorului-sindic în vederea trecerii la procedura de faliment.

Reprezentanții clubului susțin însă că hotărârea instanței nu echivalează cu deschiderea imediată a procedurii de faliment și că mai au timp până în februarie 2027 pentru a-și rezolva situația, însă șansele de reușită sunt minime.

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