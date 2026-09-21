„M-am trezit cu părul arzând” Suporterul lovit de o torță la Dinamo - Farul: „Mama nu mai calcă pe stadion” +6 foto
Suporterii Farului au aruncat cu o torță în cei ai lui Dinamo
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„M-am trezit cu părul arzând” Suporterul lovit de o torță la Dinamo - Farul: „Mama nu mai calcă pe stadion”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 22:10
  • Suporterul dinamovist care a fost lovit în cap de o torță aruncată din sectorul fanilor Farului, în timpul meciului câștigat de Dinamo, scor 4-0, duminică, pe Arena Națională, a vorbit despre incident.
  • Obiectul pirotehnic a ricoșat în mama sa, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.
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Tânărul studiază în București și venise la stadion împreună cu familia. Părinții și unchiul său făcuseră deplasarea de la Bacău, iar pentru mama lui era prima experiență la un meci de fotbal.

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Mărturia tânărului lovit de o torță la Dinamo - Farul

Cei doi ocupau locuri în zona VIP a Tribunei 1, sub sectorul în care se aflau suporterii constănțeni. La scurt timp după începutul partidei, o torță aruncată din galeria oaspeților a ajuns în zona lor.

„Am venit la meci împreună cu familia mea, mama, tatăl, unchiul meu. Suntem dinamoviști. Eu studiez în București, ei au ajuns direct de la Bacău. Mama era pentru prima oară în viața ei la un meci.

Eu cu mama am avut locuri separate, în tribuna I, zona VIP – vest, am stat doar eu cu ea. La începutul meciului am auzit anumite obiecte pirotehnice care erau aruncate deasupra noastră și m-a surprins că agenții de securitate nu făceau nimic, nu aveau nicio reacție.

Încă de la început, când am văzut suporterii de la Farul stau deasupra noastră, am avut un sentiment ciudat. Maică-mea mi-a și spus că se va întâmpla ceva”, a spus suporterul, conform prosport.ro.

Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (6 imagini)

Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Torță aruncată de suporterii Farului FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Suporterul spune că părul i-a luat foc, iar încălțămintea și hainele i-au fost deteriorate.

„După aceste explozii, m-am trezit cu părul arzând, am fost lovit de o petardă metalică, de vreo 10-15 cm, care din mine a ricoșat în bărbia mamei mele și, după, în sân. Are dureri acum. Torța a căzut la picioarele mele și mi-a ars pantofii.

Consider că am avut mare… mare noroc. Prima oară că nu s-a prins în păr. Mi-a ars părul, apoi a căzut pe pământ și a scos flama roșie și mult fum”, a mai spus acesta.

Mama avea un pahar cu apă și mi-a aruncat pe față. A văzut că-mi arde părul și a început să arunce cu apa din pahar în capul meu. Și, poate cel mai mare noroc este că eram cu privirea în stânga, spre mama mea, vorbeam cu ea, nu spre dreapta, de unde a venit torța. Mi-ar fi venit direct în față, în ochi, mă nenorocea și lucrurile ar fi fost mult mai grave. Suporterul dinamovist lovit de torță

După incident, femeia a fost însoțită la ambulanță, în timp ce fiul ei a refuzat să primească îngrijiri medicale.

„De aici am dat într-un atac de panică și au venit cei de la securitate, mama mea a fost dusă la ambulanță, eu am mers să mă spăl.

Am avut o frustrare incredibil de mare când i-am văzut pe cei din jur care stăteau și se uitau, inclusiv oamenii care trebuiau să securizeze zona și să garanteze o bună desfășurare a evenimentului, mă refer la stewarzi și la jandarmi.

Mama nu știa ce e cu ea, au venit stewarzii și au dus-o la ambulanță, a venit și tata, eu m-am dus la baie să mă spăl, eram plin de funingine și părul îmi mirosea a fum. Am pierdut un pumn de păr.

După ce am revenit pe stadion, nu am considerat că am nevoie de ajutor medical, chiar dacă ai mei m-au rugat să merg”, a mai spus suporterul.

VIDEO. Momentul în care fanii Farului au aruncat cu torțe spre zona VIP

Tânărul critică modul în care au reacționat persoanele responsabile de securitate și afirmă că familia a așteptat aproape trei ore la secție înainte de a primi formularele necesare.

„Mama s-a întors de la ambulanță și nu a vrut să mai stea la meci, eu aș mai fi stat de dragul lui Dinamo. Ea, săraca, era la primul ei meci. Are niște zgârieturi, e puțin arsă în zona bărbiei, pe mână la fel, iar mai târziu a observat că e vânătă în partea dreapta a sânului.

Am mers la centrul de comandă, iar șeful de la Jandarmerie ne-a sugerat să ne deplasăm la Secția 9 și să depunem plângere. La centrul de comandă mai erau niște oficiali, se uitau ciudat la noi, de parcă… «uite-i pe proștii ăștia, s-au trezit să ne deranjeze!»

Nu am simțit nicio compasiune, absolut deloc. Unii aveau niște ecusoane cu Dinamo și mi-au făcut și niște poze pe furiș”, a mai spus acesta.

Ne-am dus la secție să depunem plângerea și am stat vreo trei ore pe acolo, ăia nu știau cum să ne arunce afară, că vine colegul, că vine celălalt coleg, ba că e plecat. Într-un târziu ne-a dat niște formulare să le completăm către domnul comandant al secției. Eu am rămas în București, ai mei au plecat la Bacău. Suporterul dinamovist lovit de torță

Persoana care ar fi aruncat torța a fost identificată cu ajutorul camerelor de supraveghere ale stadionului.

Aceasta și alți suporteri constănțeni care ar fi folosit materiale pirotehnice au fost conduși la Secția 9 pentru întocmirea unor dosare penale.

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Suporterul lovit de torță trage un semnal de alarmă: „Mama nu mai vrea să calce pe stadion”

Tânărul a explicat că a decis să vorbească public pentru a atrage atenția asupra siguranței spectatorilor.

„Vreau doar să trag un semnal de alarmă: nu contează hainele arse, îmi luasem un tricou nou, pantofii sunt scrum, dar nu asta e important. Sunt haine, le arunci.

Dar să mergi la meci să vezi un spectacol și te trezești că arzi ca fraierul… e frustrant! Plus atitudinea de care vă vorbeam.

Prin reacția mea consider că pot să le atrag atenția celor care sunt mandatați să asigure ordinea. De tâmpitul ăla care a aruncat nici nu vreau să vorbesc! Un animal.

Noi am fost simpli spectatori, nu ne-am dus în galerie, am mers la tribună și ne-am trezit într-un astfel de moment. Dacă o să mai vin pe stadion? Eu da, dar mama mea a zis că niciodată în viața ei nu o să mai calce.

Și știi ce e, cu adevărat grav, peste traumă, haine, arsuri, răni și tot ce s-a întâmplat? Am primit mai multe mesaje după meci, de la oameni care s-au uitat.

Iar o prietenă de-ale mamei i-a spus că nu-și mai lasă fiul niciodată pe stadion. Puștiul are 10, 11 ani. Ăsta e, cu adevărat, efectul dureros”, a mai declarat victima.

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