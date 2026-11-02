Tchouameni, incident nefericit FOTO. Mingea șutată de starul lui Real Madrid a lovit un copil! Ce a făcut francezul după meci

- RACING SANTANDER - REAL MADRID 0-3. Aurelien Tchouameni (26 de ani) a fost protagonistul unui incident nefericit în timpul partidei, după ce o minge șutată din afara careului a ajuns în tribune și a lovit un copil.
Integralist în confruntarea de pe Estadio El Sardinero, mijlocașul francez și-a încercat norocul în minutul 51, când a trimis puternic de la mare distanță.
FOTO. Mingea șutată de Tchouameni a lovit un copil în tribune
Execuția francezului a trecut mult peste poarta apărată de Julen Agirrezabala (25 de ani), iar mingea a ajuns în tribune și l-a lovit în față pe un copil, fan al celor de la Racing Santander.
Micuțul a început imediat să plângă, fiind calmat cu greu de tatăl său.
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La finalul partidei, Kylian Mbappe (27 de ani), cel care a deschis scorul din penalty pentru Real Madrid, l-a ironizat pe Tchouameni: „E vina lui, nu știe să tragă”.
Tchouameni a mers ulterior să se asigure că băiețelul lovit de minge este bine. Ulterior, mijlocașul francez i-a oferit tricoul său, pe care l-a și semnat, și a făcut o fotografie alături de acesta și de tatăl său.
După victoria fără emoții cu Racing Santander, Real Madrid a rămas pe locul 3, cu 27 de puncte, la unul în spatele lui Atletico Madrid și 3 în spatele liderului Barcelona.
Pentru gruparea antrenată de Jose Mourinho urmează duelul cu Răzvan Marin și AEK Atena, în etapa #4 din faza principală a Ligii Campionilor.