„Mai avem nevoie de 12 puncte!” Gattuso l-a depășit pe Chivu, dar vorbește despre salvarea de la retrogradare
Gennaro Gattuso (Foto: IMAGO)
Campionate

„Mai avem nevoie de 12 puncte!” Gattuso l-a depășit pe Chivu, dar vorbește despre salvarea de la retrogradare

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 09:38
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 09:38
  • Gennaro Gattuso, antrenorul lui Lazio, refuză să vorbească despre titlu sau locurile de Liga Campionilor, deși a bifat o nouă victorie prețioasă în Serie A, 2-1 cu Cagliari.
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Oaspeții au deschis scorul în meciul de pe Stadio Olimpico (Nzola ‘20), însă gazdele au revenit și s-au impus grație golurilor marcate de Isaksen (‘36) și Pinamonti (‘83).

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Lazio e lider în Serie A, dar Gattuso vorbește despre salvarea de la retrogradare

Deși poziția din clasament (locul 1 după 10 etape, cu 3 puncte peste Inter) îi permite să viseze, Gattuso taie din fașă orice entuziasm exagerat.

Tehnicianul spune că are în minte un singur gând: să atingă cât mai rapid pragul de 40 de puncte stabilit la începutul sezonului pentru a evita orice emoții privind retrogradarea. Lazio are acum 28.

„A fost un meci foarte greu, iar asta din vina celor de la Cagliari. Toate echipele suferă în perioada asta, dar băieții care au intrat de pe bancă au schimbat jocul cu atitudinea corectă.

Azi am făcut totul ca să luăm cele trei puncte. Cagliari e o echipă enervantă, cu jucători care pleacă excelent pe contră. Trebuie să-mi felicit din suflet băieții.

Lucrul care mă face cel mai mândru e determinarea și pofta celor care au intrat pe parcurs. Pentru un antrenor, ăsta e cel mai important lucru, fiindcă nimănui nu-i convine să fie rezervă.

Azi, cele cinci schimbări ne-au ajutat enorm. Sigur, se putea să stăm și mai bine în teren, dar atitudinea lor mă umple de mândrie.

Dacă nu câștigam azi, eram toți acolo grămadă (n.r. în clasament). Nu vorbim despre nimic măreț, mai avem 12 puncte până la obiectivul setat la începutul sezonului”, a declarat Gattuso, potrivit tuttomercatoweb.com.

Toate echipele se chinuie, așa că trebuie să luăm fiecare meci în parte și mai vedem noi după aceea. Dar e mai bine să nu ne uităm la clasament, că altfel ne ia amețeala! Trebuie să muncim, iar la final tragem linie. Gennaro Gattuso, antrenor Lazio

Adversarii au învățat-o pe Lazio: „Trebuie să găsim soluții”

Succesul aduce de la sine și mai multă atenție din partea rivalilor. Cagliari a blocat bine benzile în meciul de duminică, iar Gattuso a remarcat cum adversarii încep să-și ia măsuri de precauție stricte împotriva liderilor săi din teren.

„Adevărul este că avem un grup care crede în ce face, muncește și se simte bine împreună. Începem să avem meciuri în care adversarii ne lasă foarte puține spații, pentru că încep să înțeleagă valoarea jucătorilor noștri, iar noi trebuie să găsim soluții.

Nuno Tavares a avut azi mereu un om lipit de el, iar mai apoi Pedraza s-a descurcat foarte bine. Mentalitatea face diferența: acest spirit nu are voie să ne lipsească niciodată, fiindcă fără el suntem doar o echipă obișnuită”.

Pentru Lazio urmează un duel foarte dificil: va juca pe terenul lui Napoli, pe 8 noiembrie, de la ora 13:30.

Lazio - Cagliari 2-1

Clasamentul din Serie A

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Lazio1028
2. Inter1025
3. AS Roma1024
4. Como1023
5. AC Milan1021
6. Frosinone1020
7. Juventus1017
8. Napoli1014
9. Bologna1014
10. Torino1013
11. Genoa1013
12. Cagliari1013
13. Atalanta911
14. Lecce109
15. Sassuolo98
16. Monza107
17. Fiorentina95
18. Parma95
19. Udinese105
20. Venezia103

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