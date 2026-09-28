Spectacol total pe Maracana VIDEO: Final interzis cardiacilor la primul meci din istoria NFL pe legendarul stadion din Brazilia
Tyler Loop a decis partida dintre Baltimore Ravens și Dallas Cowboys cu un field goal de la 56 de yarzi/ Foto: IMAGO
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Spectacol total pe Maracana VIDEO: Final interzis cardiacilor la primul meci din istoria NFL pe legendarul stadion din Brazilia

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 09:08
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 09:08
  • Baltimore Ravens a învins Dallas Cowboys, scor 34-31, în săptămâna a 3-a a sezonului regulat din NFL, într-un meci disputat pe legendara arenă Maracana din Brazilia.
  • Partida a fost decisă la ultima fază, printr-un field goal de la 56 de yarzi (51 de metri), transformat la expirarea timpului.
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A fost spectacol total la Rio de Janeiro, la prima partidă din istoria NFL disputată pe Maracana!

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Baltimore Ravens, victorie dramatică cu Dallas Cowboys la primul meci din istoria NFL pe Maracana

Dallas Cowboys a avut un start perfect și a condus cu 10-0, dar Ravens a revenit și a marcat 7 puncte până la sfârșitul primului sfert, după un touchdown reușit de Derrick Henry și extra punctul transformat de Tyler Loop.

Aceiași doi jucători au fost la înălțime și în actul secund. Henry și-a trecut în cont un nou touchdown, iar Loop a contribuit cu un extra punct și un field goal. La pauză, Ravens conducea cu 17-13.

Sfertul trei a fost unul mult mai echilibrat, câștigat de Dallas, scor 8-7, iar înaintea ultimelor 15 minute tabela arăta 24-21 pentru Baltimore.

Cu mai puțin de două minute rămase până la finalul jocului, formația din Texas conducea cu 28-24, dar Ravens nu a cedat.

Vedeta echipei, quarterback-ul Lamar Jackson, l-a reperat excelent pe Matthew Hibner în end zone, iar formația din Maryland a preluat conducerea (31-28).

Ce a urmat a fost de-a dreptul incredibil. Cu doar 10 secunde rămase pe cronometru, kicker-ul Brandon Aubrey a restabilit egalitatea pentru Dallas, transformând un field goal de 23 de yarzi (21 de metri).

Meciul părea să intre în prelungiri, însă Baltimore a decis să riște și a câștigat!

Tyler Loop, eroul lui Baltimore Ravens

Lamar Jackson a trimis o pasă de 27 de yarzi (25 de metri) către Zay Flowers, care a prins mingea iar Ravens a solicitat time-out cu o singură secundă rămasă pe ceas.

Poziția obținută i-a permis antrenorului Jesse Minter, tehnicianul lui Baltimore să-l introducă în teren pe kicker-ul echipei, Tyler Loop, pentru lovitura decisivă.

Acesta a transformat un field goal-ul de la 56 de yarzi (51 de metri) și a adus victoria echipei sale, scor 34-31.

A urmat o explozie de bucurie a celor de la Ravens, care au ale să sărbătorească succesul precum Cristiano Ronaldo după golurile sale, cu celebrul „Siuuu!”.

Înaintea confruntării dintre Ravens și Cowboys, NFL mai organizase doar două meciuri în Brazilia, ambele pe Arena Corinthians din Sao Paulo:

  • 6 septembrie 2024: Green Bay Packers – Philadelphia Eagles 29-34
  • 5 septembrie 2025: Kansas City Chiefs – Los Angeles Chargers 21-27
72.792 de spectatori
au asistat la confruntarea dintre Baltimore Ravens și Dallas Cowboys

Neymar, spectator de lux pe Maracana

Golgheter all-time al naționalei Braziliei, de la care s-a retras în această vară după CM 2026, starul lui Santos a fost și el prezent pe legendarul Maracana, alături de partenera sa, Bruna Biancardi.

„Sunt fericit să iau parte la un asemenea eveniment. E un sport pe care îl urmăresc. Pentru mine este o senzație diferită să mă întorc pe Maracana fără să port echipamentul Braziliei sau al lui Santos.

Mulțumesc NFL pentru invitație”, a declarat Neymar, citat de ESPN Brazil.

Cu siguranță, Lamar Jackson este unul dintre cele mai mari nume prezente aici. Este unul dintre jucătorii pe care îi urmăresc. Sunt fericit că a vorbit despre mine. Nu l-am cunoscut personal, dar aș fi foarte fericit să-l întâlnesc. Îi cer să-mi păstreze tricoul. Neymar, jucător Santos

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