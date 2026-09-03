Roux, înger și demon  FOTO. Noul jucător al Craiovei a înscris la debut, dar apoi a fost eliminat! Reacția lui Coelho +12 foto
Foto: Facebook/Universitatea Craiova
Cupa Romaniei

Roux, înger și demon FOTO. Noul jucător al Craiovei a înscris la debut, dar apoi a fost eliminat! Reacția lui Coelho

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 19:54
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 20:09
  • FC Bacău - U Craiova 1-2. Baptiste Roux (26 de ani), fundașul oltenilor, a avut un debut plin de evenimente la noua sa echipă.
  • Francezul a înscris un gol și a fost eliminat în minutul 77 al partidei de la Bacău. A fost aproape și de un autogol.
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Baptiste Roux a fost prezentat oficial de Craiova miercuri. Fundașul a sosit în Bănie sub formă de împrumut de la Backa Topola până la finalul acestui sezon.

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FOTO. Baptiste Roux a înscris și a fost eliminat la debutul pentru Craiova

În meciul din grupa D a Cupei României, Nsimba a deschis scorul în minutul 25, iar Baptiste Roux a majorat diferența chiar înainte de pauză.

În minutul 45, Băsceanu a executat o lovitură liberă din afara careului. Mingea a fost deviată de portarul celor de la Bacău în bara transversală și a ajuns la Roux, care a înscris după un șut cu piciorul stâng din voleu.

Golul marcat de Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1
Golul marcat de Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (12 imagini)

Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1
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Francezul a fost aproape și de un autogol.

În minutul 77, fundașul el a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, după un fault asupra lui Luncașu.

Să vă explice el despre cartonașul roșu, eu am opinia mea, dar o țin pentru mine Filipe Coelho despre Roux, la Prima Sport

Jucătorul gazdelor l-a driblat pe Roux pe partea dreaptă și ar fi scăpat singur spre poarta apărată de Sava, dar apărătorul oltenilor l-a faultat pe Luncașu pentru a opri atacul lui FC Bacău.

Baptiste Roux mai fusese avertizat în minutul 12 al partidei.

Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1
Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (12 imagini)

Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1
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Noul jucător al campioanei României a jucat în cariera sa 99 de meciuri în Ligue 2, toate în tricoul lui Guingamp, la care se adaugă 8 apariții în Cupa Franței.

Roux a bifat și 23 de partide în prima ligă din Portugalia, pentru AVS Futebol, și alte 25 de meciuri în primul eșalon din Serbia, pentru TSC Backa Topola.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Baptiste Roux, conform Transfermarkt

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