- FC Bacău - U Craiova 1-2. Baptiste Roux (26 de ani), fundașul oltenilor, a avut un debut plin de evenimente la noua sa echipă.
- Francezul a înscris un gol și a fost eliminat în minutul 77 al partidei de la Bacău. A fost aproape și de un autogol.
Baptiste Roux a fost prezentat oficial de Craiova miercuri. Fundașul a sosit în Bănie sub formă de împrumut de la Backa Topola până la finalul acestui sezon.
FOTO. Baptiste Roux a înscris și a fost eliminat la debutul pentru Craiova
În meciul din grupa D a Cupei României, Nsimba a deschis scorul în minutul 25, iar Baptiste Roux a majorat diferența chiar înainte de pauză.
În minutul 45, Băsceanu a executat o lovitură liberă din afara careului. Mingea a fost deviată de portarul celor de la Bacău în bara transversală și a ajuns la Roux, care a înscris după un șut cu piciorul stâng din voleu.
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Francezul a fost aproape și de un autogol.
În minutul 77, fundașul el a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, după un fault asupra lui Luncașu.
Să vă explice el despre cartonașul roșu, eu am opinia mea, dar o țin pentru mine Filipe Coelho despre Roux, la Prima Sport
Jucătorul gazdelor l-a driblat pe Roux pe partea dreaptă și ar fi scăpat singur spre poarta apărată de Sava, dar apărătorul oltenilor l-a faultat pe Luncașu pentru a opri atacul lui FC Bacău.
Baptiste Roux mai fusese avertizat în minutul 12 al partidei.
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Noul jucător al campioanei României a jucat în cariera sa 99 de meciuri în Ligue 2, toate în tricoul lui Guingamp, la care se adaugă 8 apariții în Cupa Franței.
Roux a bifat și 23 de partide în prima ligă din Portugalia, pentru AVS Futebol, și alte 25 de meciuri în primul eșalon din Serbia, pentru TSC Backa Topola.