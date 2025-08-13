Exclus din lot Antrenorul lui Tottenham a pus piciorul în prag înainte de Supercupa Europei: „Trebuie să existe consecințe”

Yves Bissouma (28 de ani), mijlocașul lui Tottenham, a fost exclus din lotul pentru Supercupa Europei deplasat de englezi la Udine.

Antrenorul Thomas Frank (51 de ani) a explicat de ce l-a lăsat acasă pe jucător.

Partida se va disputa astăzi, de la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Jucătorul din Mali nu a făcut deplasarea, în ciuda faptului că Tottenham se confruntă deja cu o situație dificilă din cauza accidentărilor, Dejan Kulusevski, Radu Drăgușin, Bryan Gil, James Maddison, Manor Solomon, Udogie, Matthew Craig și Kota Takai fiind indisponibili.

Yves Bissouma a fost lăsat acasă de Tottenham după ce l-a supărat pe Thomas Frank

„Bissouma nu a călătorit cu echipa din motive disciplinare. A întârziat de mai multe ori, iar ultima întârziere a fost prea mult.

Trebuie să le oferi jucătorilor afecțiune, dar trebuie să existe și condiții și consecințe.

De data aceasta, a existat o consecință”, a spus antrenorul celor de la Tottenham, conform thesun.co.uk.

25 de milioane de euro valorează fotbalistul celor de la Tottenham, care a fost transferat în 2022 de la Brighton pentru 30 de milioane. Până acum, mijocașul a adunat 100 de apariții pentru Spurs

Absența lui Bissouma ridică semne de întrebare asupra viitorului său la club, având în vedere că mijlocașul mai are doar un an de contract.

În pre-sezon a jucat doar un meci sub conducerea lui Frank, contra celor de la Luton Town, scor 0-0.

Mai mult, sosirea lui Joao Palhinha de la Bayern Munchen ar putea însemna pierderea definitivă a locului în echipă pentru Bissouma.

Printre celelalte opțiuni de mijlocași pentru Tottenham se numără Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur, Archie Gray și Lucas Bergvall.

Tottenham vrea să mai cumpere un mijlocaș

În ceea ce privește transferurile, Tottenham urmărește aducerea lui Eberechi Eze de la Crystal Palace, suma putând ajunge până la 80 de milioane de euro.

Totodată, Thomas Frank intenționează să-l transfere și pe atacantul Savinho de la Manchester City, după ce clubul londonez a finalizat recent transferul lui Mohammed Kudus de la West Ham.

Sunt mulți jucători buni pe piață, inclusiv câțiva de la PSG, dar nu cred că îi putem cumpăra acum. Vorbesc doar despre jucătorii noștri și despre ce se întâmplă cu ei. Thomas Frank

