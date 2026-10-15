Prăbușirea Turciei Echipele ligii de 1,7 miliarde, cu transferuri de peste 400 de milioane, au luat 10 goluri în două seri de Ligă!
Jucătorii lui Fenerbahce și Galatasaray, dominați de adversarii de la Aston Villa și Barcelona. Foto: Imago
Liga Campionilor

Prăbușirea Turciei Echipele ligii de 1,7 miliarde, cu transferuri de peste 400 de milioane, au luat 10 goluri în două seri de Ligă!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 14:36
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 14:38
  • Fenerbahce și Galatasaray nu rezistă în Champions League. Etapa a doua a arătat unde se află puterile Super Lig în elita Europei. 
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În vară, marile forțe ale Turciei s-au întărit mai mult ca niciodată într-o campanie începută cu ceva timp în urmă.

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Super Lig a ajuns la o valoare totală a jucătorilor ce atinge 1,7 miliarde de euro.

Cele 4 mari forțe ale Turciei au cheltuit 77,3% din suma totală în transferuri

Suma investită în transferuri la startul acestui sezon a depășit 400 de milioane. Mai exact, 427.

Cum era de așteptat, cele patru mari forțe au cheltuit cel mai mult:

  • Fenerbahce - 98,3 milioane. 
  • Beșiktaș - 79 de milioane. 
  • Galatasaray - 78,6 milioane. 
  • Trabzonspor - 73,8 milioane. 
329,7 milioane de euro
au plătit cele mai importante patru cluburi ale Turciei în vara lui 2026. Ceea ce înseamnă 77,3% din suma totală a celor 18 grupări

Pe lângă vedetele aduse gratis, ca Salah, Fabinho, Malinovskyi, toți veniți la Trabzonspor, sau Vlahovic (Beșiktaș).

În campionat, cele patru sunt în Top 5 după șapte etape:

  • 1. Galatasaray 16p. 
  • 2. Beșiktaș 15p. 
  • 4. Fenerbahce 13p. 
  • 5. Trabzonspor 13p.

Doar nou promovata Amedspor (a cumpărat jucători de 8,56 milioane) e infiltrată surprinzător printre ele, pe locul 3 (14p).

Fenerbahce și Galatasaray, spulberate de Aston Villa și Barcelona

În Champions League însă, diferența este mare, chiar și cu aceste investiții.

Dacă au crezut că sunt aproape după prima etapă (Fenerbahce, 1-1 acasă cu AS Roma; Galatasaray, 1-3 cu Sporting la Lisabona), turcii s-au convins unde sunt la cea de-a doua rundă.

Osimhen, copleșit de Gerard Martin la Galatasaray - Barcelona 1-4. Foto: Imago Osimhen, copleșit de Gerard Martin la Galatasaray - Barcelona 1-4. Foto: Imago
Osimhen, copleșit de Gerard Martin la Galatasaray - Barcelona 1-4. Foto: Imago

Galata a rezistat prima repriză (1-1), dar n-a avut nicio șansă în fața Barcelonei după pauză (1-4). Vedetele Osimhen, Rafa Leao și Sane nu au ajutat prea mult echipa.

Pentru Fener a părut infinit mai greu, deși Aston Villa nu se compară cu Barca.

Irfan Can Kahveci, nicio șansă cu Barkley. Foto: Imago Irfan Can Kahveci, nicio șansă cu Barkley. Foto: Imago
Irfan Can Kahveci, nicio șansă cu Barkley. Foto: Imago

Galben-albaștrii, cu Ederson, Skriniar, Ake și Greenwood, au fost spulberați la Birmingham: 0-6!

10 goluri
au primit Fenerbahce și Galatasaray într-o etapă de Champions League

Ambele vor avea însă adversare mai slabe în etapa a treia: Fenerbahce, acasă cu Slavia Praga; Galatasaray, pe terenul lui Lille.

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