„FCSB, de nota 4!” Roș-albaștrii nu au fost menajați după dezastrul din Bănie: „Dacă aveai un prosop, îl aruncai” +102 foto
Basarab Panduru
Superliga

„FCSB, de nota 4!” Roș-albaștrii nu au fost menajați după dezastrul din Bănie: „Dacă aveai un prosop, îl aruncai”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 13:49
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 13:49
  • U Craiova - FCSB 5-0Fostul internațional Basarab Panduru (56 de ani) a comentat înfrângerea dureroasă suferită de roș-albaștrii în etapa #10 din Superliga.
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FCSB nu a reușit să-și impună jocul în Bănie și a avut puține ocazii la poarta adversă.

Campioana României a avut un joc solid și a controlat partida de la un capăt la celălalt. Al-Hamlawi și Elisor au bifat câte o „dublă”, la care s-a adăugat și golul lui Cicâldău.

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U Craiova - FCSB 5-0. Basarab Panduru: „E mare rău de tot scorul”

Basarab Panduru nu înțelege cum FCSB a reușit să primească atâtea goluri într-un singur meci, ținând cont de primul „11” trimis pe teren de Marius Baciu.

„Mă aşteptam ca Universitatea să fie mai bună, dar la rezultatul asta niciodată. E mare rău de tot scorul. Nu vedeam cum FCSB cu echipa asta pe care o trimite pe teren să ia 5 goluri...

Dar mă aşteptăm sa nu fie ceva în regulă. Mijlocul ăla cu Arad şi Muhar nu mi se părea ok de la început. FCSB, de nota 4! Dacă aveai un prosop, îl aruncai.

Te clătinai de când a început meciul. Craiova îşi vede de treabă, pare că este echipa care are şanse mari să ia titlu, chiar dacă e devreme de spus”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

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La finalul duelului din Bănie, antrenorul Marius Baciu a anunțat că va demisiona, dar nu înainte de a avea o discuție cu Gigi Becali și Mihai Stoica.

Și mă gândesc într-adevăr să plec, dar cum am venit vreau să am și o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită. Marius Baciu, antrenor FCSB, la Prima Sport
  • Ultima partidă în care FCSB a încasat 5 goluri fără să înscrie a fost pe 3 noiembrie 2022, FCSB - Silkeborg 0-5.
  • FCSB a mai primit 5 goluri și de la Rapid pe 27 mai 2023, când giuleștenii au câștigat cu 5-1 în deplasare.

VIDEO. FCSB, umilință totală cu U Craiova: golul lui Elisor a dus la un scor neverosimil în derby-ul din Superliga!

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