Universitatea Craiova a învins-o categoric pe FCSB, scor 5-0, în meciul din etapa #10 din Superliga.

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Universitatea Craiova a dominat de la un capăt la altul meciul de pe teren propriu. Oltenii au deschis scorul în minutul 29, prin Assad Al-Hamlawi. Atacantul a înscris în urma unei aruncări de la margine.

FCSB, umilită de U Craiova în Bănie

În minutul 40, FCSB a suferit o lovitură: Denis Drăguș s-a accidentat și nu a putut continua partida. A părăsit terenul în lacrimi, fiind înlocuit cu Stoian.

În prelungirile primei reprize, Craiova s-a desprins pe tabelă. Al-Hamlawi a reușit „dubla”, reușind să înscrie după ce șutul său a lovit bara laterală a porții.

Echipa antrenată de Filipe Coelho a început la fel de bine și repriza secundă și a dus scorul la 3-0. Cicâldău a înscris din fața porții, după o centrare excelentă a lui Bancu. Deși conduceau categoric partida, oltenii au turat motoarele și au mai înscris o dată, în minutul 69.

VIDEO Elisor, „dublă” de senzație cu FCSB

Simon Elisor a marcat din fața porții, fără emoții, din pasa lui Ștefan Baiaram, care abia intrase pe teren. Același Elisor a marcat din nou în minutul 87, un gol asemănător, dar de această dată din pasa lui Luca Băsceanu.

Ultima partidă în care FCSB a încasat 5 goluri fără să înscrie a fost pe 3 noiembrie 2022, FCSB - Silkeborg 0-5.

FCSB a mai primit 5 goluri și de la Rapid pe 27 mai 2023, când giuleștenii au câștigat cu 5-1 în deplasare.

U Craiova - FCSB 5-0

Au marcat : Al-Hamlawi (29, 45+3), Cicâldău (56), Elisor (69, 87)

: Al-Hamlawi (29, 45+3), Cicâldău (56), Elisor (69, 87) 27.696 de spectatori au fost prezenți la acest meci

Final de meci în Bănie

Min. 87 - GOL U Craiova (5-0). Elisor bifează și el „dubla” după o centrare perfectă a lui Băsceanu! FCSB, aproape de o umilință uriașă în Bănie.

Min. 78 - FCSB se află în căutarea golului de onoare, dar Craiova se apără perfect.

Min. 69 - GOL U Craiova (4-0). Simon Elisor înscrie cu ușurință din fața porții, din pasa lui Baiaram, care abia intrase pe teren.

Min. 65 - Etim nu a putut continua partida și în locul lui a intrat Ștefan Baiaram.

Min. 64 - Probleme pentru Etim! Atacantul Craiovei a acuzat dureri la coapsă și s-a întins pe gazon. A primit imediat îngrijiri medicale.

Min. 62 - Schimbare la Craiova: iese Al-Hamlawi, marcatorul primelor două goluri, și intră Elisor.

Min. 56 - GOL U Craiova (3-0). Cicâldău duce scorul la 3-0 după un șut imparabil, din centrarea lui Bancu, la care Târnovanu nu a avut reacție.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză în Bănie

Min. 45+3 - GOL U Craiova (2-0). Assad Al Hamlawi a reușit „dubla” după un șut care a lovit bara laterală a porții.

Min. 43 - David Matei l-a lansat excelent pe Assad, dar șutul atacantului palestinian a fost respins în corner de Târnovanu.

Min. 40 - Denis Drăguș s-a accidentat și s-a întins pe gazon, iar noul atacant de la FCSB va fi înlocuit. Acesta a izbucnit în lacrimi.

Min. 33 - Cisotti a trimis o centrare periculoasă, dar Korenica nu a reușit să împingă mingea în plasă.

Min. 29 - GOL U Craiova (1-0). Assad Al Hamlawi a deschis scorul după ce l-a învins pe Târnovanu cu un șut la colțul lung. Totul a pornit de la o aruncare de la margine!

Min. 27 - Șutul violent al lui Băluță a lovit bara transversală, iar Monday Etim a reușit ulterior să trimită mingea în plasă, dar reușita acestuia a fost anulată pentru un ofsaid.

Min. 24 - Etim a sprintat spre poarta lui Târnovanu, dar Dawa și-a blocat perfect adversarul și a trimis mingea în afara terenului.

Min. 16 - Șutul lui Korenica din lovitură liberă a trecut puțin peste poarta apărată de Laurențiu Popescu.

Min. 11 - Denis Drăguș a avut o acțiune pe cont propriu, i-a pasat lui Korenica, dar kosovarul a pierdut mingea, iar Craiova a scăpat periculos pe contraatac. Oltenii nu au profitat de greșeala adversarilor.

Min. 3 - Etim a centrat periculos în centrul careului advers, iar Assad a șutat spre poartă, dar Târnovanu a intervenit excelent și a respins mingea.

Min. 2 - Labonne l-a faultat pe Etim pe partea stângă a terenului, iar Craiova a primit o lovitură liberă. Cicâldău a fost aproape să înscrie.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

U Craiova : Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Etim

: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Etim Rezerve : Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba

: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho FCSB : Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Cisotti, Drăguș, Korenica - Garita

: Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Cisotti, Drăguș, Korenica - Garita Rezerve : M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa

: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa Antrenor : Marius Baciu

: Marius Baciu Stadion : „Ion Oblemenco”

: „Ion Oblemenco” Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Avram Valentin-Gabriel, Cerei Alexandru, VAR: Popa Cătălin Sorin, AVAR: Artene Mihai-Ovidiu

FOTO. U Craiova - FCSB, înainte de meci

Înaintea duelului direct, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în Superliga, cu 17 puncte acumulate după 9 etape disputate.

FCSB este pe locul 7, cu 12 puncte.

Înaintea derby-ului cu FCSB, oltenii au ales să expună trofeul SuperLigii și cel al Supercupei României chiar la intrarea pe gazon.

Marius Baciu, înainte de U Craiova - FCSB: „Un meci foarte important pentru noi”

„E un meci foarte important pentru noi și pentru ei, de asemenea. Am înțeles că se va juca cu casa închisă.

Întâlnim campioana României, o echipă foarte bună, închegată, care a demonstrat. Noi suntem o echipă în formare, cu jucători foarte buni, și ne străduim să formăm un grup foarte bun. Cred că se poate.

Craiova are un joc elaborat foarte bun, un joc de posesie foarte bun, tranziții foarte bune. Face un bloc defensiv destul de bun. E o echipă cu jucători foarte buni”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

Coelho, despre problemele de la FCSB: „ Nu-mi place să vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc”

„Este un nou meci foarte important pentru noi, cu suporterii alături, care sunt foarte importanți.

În astfel de meciuri trebuie să fim concentrați din prima până în ultima secundă, să jucăm cât se poate de bine și să obținem cele trei puncte”, a declarat Coelho.

FCSB nu a câștigat în ultimele cinci deplasări pe terenul Universității Craiova, însă antrenorul oltenilor consideră că rezultatele anterioare nu au vreo relevanță pentru partida de sâmbătă:

„Acest lucru nu este important pentru meciul de mâine. Mâine va fi o altă poveste și trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a juca împotriva unei echipe foarte bune”.

Ultimele rezultate cu Universitatea Craiova gazdă:

15.02.2026 : U Craiova - FCSB 1-0

: U Craiova - FCSB 1-0 12.02.2026 : U Craiova - FCSB 2-2 (Cupa României)

: U Craiova - FCSB 2-2 (Cupa României) 13.04.2025 : U Craiova - FCSB 0-0

: U Craiova - FCSB 0-0 03.11.2024 : U Craiova - FCSB 1-1

: U Craiova - FCSB 1-1 06.05.2024: U Craiova - FCSB 2-0

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