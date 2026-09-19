Becali, decizie radicală  Patronul FCSB nu va mai ține cont de părerea galeriei în privința antrenorului: „Nu mai suport!” +102 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Becali, decizie radicală Patronul FCSB nu va mai ține cont de părerea galeriei în privința antrenorului: „Nu mai suport!”

alt-text Alexandru Smeu , George Neagu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 22:51
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 23:45
  • U CRAIOVA - FCSB 5-0. Gigi Becali (68 de ani) a comentat înfrângerea categorică suferită de roș-albaștri în Bănie.
  • Patronul FCSB a anunțat că nu se va mai sfătui cu galeria echipei privind viitorii antrenori.
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Fosta campioană a României nu mai încasase cinci goluri în SuperLiga din sezonul 2022-2023, când era învinsă de Rapid, scor 5-1, într-un meci disputat pe 27 mai 2023, în ultima etapă a play-off-ului.

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U Craiova - FCSB 5-0. Gigi Becali: „E vorba de banii mei, nu mai suport”

Dacă până acum Peluza Nord a avut un cuvânt de spus în privința alegerii viitorilor antrenori la FCSB, acum Gigi Becali a anunțat schimbări radicale.

„Trebuie să găsesc un nou antrenor. O să vorbesc și cu cei din galerie. Nu mai țin cont. Dacă vor să mai vină, să vină, dacă nu, nu. I-am respectat, îi respect în continuare.

E vorba de banii mei, nu mai suport. O să aleg eu un antrenor, nu mai țin cont”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (13).jpeg
U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (13).jpeg

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Cât despre jocul echipei sale, Becali a spus:

„Nu mă interesează scorul, problema e că e 5-0 și la valoare. E diferență mare la valoare. Acum am văzut clar.

Korenica astăzi a fost mort. Muhar la fel. Nu mai știu ce să fac. Mai aștept în iarnă. Nu mă predau totuși, poate în iarnă o să fac ceva. O să iau niște oameni cu care să colaborez.

Bani am dat, nu am ce să fac. O să încerc în iarnă să mai aduc 2-3 jucători. Dacă nu, mă retrag din fotbal. Poate că era mea nu mai e, e posibil și asta. Dacă mă retrag, vând echipa!”.

O să am o discuție mâine cu el. S-ar putea să-și dea demisia la scorul ăsta. Oricum trebuie să plece. Eu am spus că n-avem valoare, dar nici chiar așa. Face Becali antrenamentele de nu poate echipa să lege două pase?! Gigi Becali, despre Marius Baciu

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