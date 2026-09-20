Chivu, în luptă cu istoria Ce a reușit antrenorul la Inter în 14 luni de Serie A. Ce a făcut la pauză, în vestiar, contra Romei

Cristi Chivu s-a supărat pe jucători la pauză, când era 0-2 cu AS Roma, spunându-le ce au greșit. S-a terminat 2-2.

Cum reacționează echipa sa în asemenea momente a fost văzut rareori la Inter în precedentele 10 sezoane.

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Cristi Chivu are 45 de ani, și acesta este doar al doilea său start de sezon ca antrenor în fotbalul profesionist.

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Nu se teme totuși să ridice vocea atunci când e nevoie să schimbe ceva în joc, în atitudinea jucătorilor, chiar dacă în echipa lui sunt nume importante, precum Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolo Barella sau Federico Dimarco.

„Foen”-ul lui Chivu în vestiar, la pauză. După modelul Ferguson

Sâmbătă seară, la 0-2 cu AS Roma, Chivu le-a aplicat un „foen” fotbaliștilor săi, la pauză.

Foen vine de la vântul cald și puternic ce bate în Alpi ori de la aparatul electric pentru uscarea părului.

E un „foen” în vestiar când tehnicianul își manifestă supărarea zgomotos. De la Sir Alex Ferguson se trage acest termen în fotbal, faimosul manager al lui Manchester United era faimos nu doar pentru calitățile lui extraordinare, ci și pentru modul furibund în care arăta că e nemulțumit de propria formație.

Sunt multe lucruri pe care trebuie să le faci în fotbal: dorința de a câștiga dueluri, cum joci cu și fără minge... Trebuie să arătăm cine suntem din primul minut Cristi Chivu, antrenor Inter

Chivu a egalat în 14 luni ce făcuse Inter în 10 ani!

Dincolo de acest început fals al Interului, italienii remarcă revenirea sa, capacitatea de a reintra în meci, de a-l câștiga sau, cel puțin, de a nu-l pierde.

Gazzetta dello Sport a subliniat că nerazzurrii lui Chivu au reușit în 14 luni de Serie A să reacționeze de șase ori când erau conduși cu două goluri. La fel de mult ca în precedentele zece sezoane!

Lautaro, „dubla” revenirii la 2-2 cu AS Roma. Foto: Imago

Numai în primele cinci etape ale acestei stagiuni, s-a întâmplat de trei ori:

0-2, 3-2 cu Napoli (a).

0-2, 5-3 cu Udinese (a).

0-2, 2-2 cu AS Roma (d).

În 2025-2026, când a cucerit titlul, a replicat tot în trei rânduri:

0-2, 6-2 cu Pisa (a).

0-2, 4-3 cu Como (d).

1-3, 3-3 cu Bologna (d).

Revenirea Interului contra Romei

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