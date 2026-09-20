Raphinha, peste Messi Performanța uluitoare prin care a depășit legenda Barcelonei + Catalanii au dat lovitura: „Cea mai bună decizie”

Sevilla - Barcelona 1-3. Raphinha (29 de ani), căpitanul catalanilor, a contribuit decisiv la victoria echipei sale și a ajuns la 12 goluri marcate în acest sezon în La Liga.

În urma performanței sale, brazilianul l-a întrecut pe Lionel Messi (39 de ani) la un capitol important.

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Hansi Flick a decis să-l folosească pe Raphinha ca atacant central în meciul cu Sevilla, decizie care s-a dovedit a fi inspirată.

Brazilianul a reușit al doilea hattrick consecutiv în campionat și parcurge cel mai bun sezon din cariera sa.

Sevilla - Barcelona 1-3 . Raphinha l-a întrecut pe Messi

Raphinha a ajuns la 12 goluri marcate în primele 7 etape din La Liga. Este golgheter în campionat, în timp ce Sergio Camello (Rayo Vallecano), Kylian Mbappe (Real Madrid) și Lamine Yamal împart locul secund, cu 7 reușite.

Singurul meci în care căpitanul Barcelonei nu a marcat a fost cel cu Levante, scor 4-2, din etapa #5.

În urma performanțelor sale, Raphinha l-a întrecut pe Lionel Messi, legenda clubului catalan, în topul jucătorilor care au marcat cele mai multe goluri în primele 7 etape într-un sezon din La Liga, conform OptaJose. Argentinianul a înscris de 11 ori în sezonul 2017/18.

Doar Cristiano Ronaldo a avut mai multe reușite decât cei doi, în sezonul 2014/2015, atunci când fostul star de la Real Madrid a punctat de 13 ori.

555 de minute a jucat Raphinha în cele 7 meciuri disputate de Barcelona în acest sezon în La Liga

Raphinha, la Barcelona până în 2030

Deco, directorul sportiv al Barcelonei, a anunțat sâmbătă după-amiază că Raphinha și-a prelungit contractul cu gruparea catalană până în anul 2030, conform marca.com.

Brazilianul a fost transferat în anul 2022 de la Leeds United, în schimbul sumei de 58 de milioane de euro, și va mai petrece încă 4 sezoane pe Camp Nou.

Raphinha a sărbătorit cum nu se poate mai bine vestea privind prelungirea contractului, reușind o „triplă” în meciul cu Sevilla și aducând o nouă victorie pentru Barcelona.

Echipa lui Hansi Flick este lider în La Liga, cu 21 de puncte acumulate. Real Madrid ocupă poziția secundă, cu 15 puncte, dar are un meci mai puțin disputat, cu rivala Atletico.

Performanțele lui Raphinha în acest sezon din La Liga:

Etapa #1: 2-0 cu Athletic Bilbao: un gol, 63 de minute jucate

2-0 cu Athletic Bilbao: un gol, 63 de minute jucate Etapa #2: 5-0 cu Elche: 2 goluri, o pasă decisivă, 80 de minute jucate

5-0 cu Elche: 2 goluri, o pasă decisivă, 80 de minute jucate Etapa #3: 5-2 cu Rayo Vallecano: 2 goluri, 86 de minute jucate

5-2 cu Rayo Vallecano: 2 goluri, 86 de minute jucate Etapa #4: 5-0 cu Valencia: un gol, integralist

5-0 cu Valencia: un gol, integralist Etapa #5: 4-2 cu Levante: două pase decisive, integralist

4-2 cu Levante: două pase decisive, integralist Etapa #6: 7-2 cu Racing Santander: 3 goluri, 69 de minute jucate

7-2 cu Racing Santander: 3 goluri, 69 de minute jucate Etapa #7: 3-1 cu Sevilla: 3 goluri, 77 de minute jucate

Hansi Flick, despre Raphinha: „Este căpitanul perfect pentru această echipă”

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a avut doar cuvinte de laudă pentru căpitanul echipei sale:

„Nivelul lui este extrem de ridicat. Îi cunoaștem calitatea și sunt foarte fericit. Este excelent la finalizare, dar și atunci când nu are mingea”, a declarat Flick, conform goal.com.

Cât despre decizia de a-l folosi pe postul de atacant central, Hansi Flick a declarat:

„A fost o decizie luată de staff. Am analizat cine poate juca acolo și am discutat cu jucătorii. După aceste meciuri, este foarte fericit să joace ca număr 9”.

Pentru club este cea mai bună decizie. Datorită legăturii pe care o are cu fanii și cu echipa. Este căpitanul perfect pentru această echipă și pentru acest club. A fost incredibil în acest sezon. Hansi Flick, despre prelungirea contractului lui Raphinha

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