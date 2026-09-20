Ce se întâmplă cu Drăguș Detalii despre accidentarea suferită de atacant în U Craiova - FCSB. Merge la națională?

Denis Drăguș (27 de ani) s-a accidentat în prima repriză a meciului Universitatea Craiova - FCSB, scor 5-0, din etapa #10 a Superligii.

Detalii despre accidentarea atacantului convocat la națională, în rândurile de mai jos.

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Atacantul a părăsit terenul în lacrimi, chiar la prima sa apariție ca titular pentru roș-albaștri.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că Denis Drăguș ar putea avea o problemă la meniscul genunchiului.

„Drăguș este la lot (n.r. – național). Meniscal este posibil să aibă niște probleme. Ligamentul, e clar, e întreg, nu sunt probleme grave. Astăzi, meniscul – la manevrele, controlul clinic făcut de doctorul Stamatescu la echipa națională – se prezenta puțin mai rău decât ieri.

Va face astăzi o rezonanță magnetică. Nu, ligamentele…De la controlul clinic, pare că la menisc ar fi o problemă. Să vedem cât de gravă este problema”, a declarat oficialul FCSB-ului, conform fanatik.ro.

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În minutul 37, Drăguș s-a prăbușit pe gazon, la marginea careului oltenilor, fără să existe vreun contact cu un adversar, acuzând probleme la genunchiul stâng.

Acesta a primit îngrijiri medicale și a încercat să continue partida, însă nu a mai rezistat și a fost înlocuit de Aymen Boutoutaou în minutul 42.

Problema medicală a atacantului nu este atât de gravă pe cât se temea inițial, potrivit sursei citate. Drăguș ar urma să se prezinte la reunirea echipei naționale, însă participarea sa la meciuri va depinde de starea fizică și de rezultatele evaluării medicale.

Primele informații despre starea sa au apărut încă de sâmbătă seară, după înfrângerea cu Universitatea Craiova.

Atacantul nu mai resimțea durerile puternice de pe teren și putea să calce pe picior, deși mai acuza unele înțepături la genunchi. Întrebat cum se simte, Drăguș ar fi răspuns scurt: „E bine” .

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„Am înțeles că nu e foarte grav. Nu mă interesează acum la ora asta de el, vedem la RMN. Dacă a stat pe bancă, eu zic că e ok, nu e foarte grav.

El a vrut să joace. Asta e situația, nu e problemă. Dacă vrea Dumnezeu să se refacă, îl așteptăm”, a spus Becali.

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Primele patru meciuri ale României în Liga Națiunilor:

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

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