Secretele Craiovei Care sunt marile plusuri ale campionilor în cursa spre o performanță așteptată de 45 de ani +102 foto
Atac-apărare, Craiova e tot mai bună. Assad, „dublă” la 5-0 cu FCSB. Romanchuk, parte dintr-o linie de 3 care are 3 jocuri la rând fără gol primit. Foto: Raed Krishan
Superliga

Secretele Craiovei Care sunt marile plusuri ale campionilor în cursa spre o performanță așteptată de 45 de ani

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 12:54
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 12:54
  • Universitatea și-a revenit după un start ratat în Liga 1, e fără eșec de 42 de zile și are 10-0 în ultimele trei etape. Cu 5-0 în fața FCSB
  • Ce are foarte bun Craiova în această perioadă. Ce probleme a rezolvat Filipe Coelho. 
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Craiova vrea mai mult. A avut un sezon plin, în care a sărbătorit primul event după 35 de ani, acum speră la altă mare performanță. Să repete titlul, să câștige două la rând, cum nu s-a mai întâmplat în Bănie din 1980-1981. De 45 de ani!

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Craiova nu a mai pierdut în campionat de 42 de zile

A ratat startul în Liga 1, cu două înfrângeri în primele patru etape, și pentru că s-a concentrat mai mult să intre în faza principală a competițiilor continentale. Nu a reușit Champions, nici Europa League, a fost Conference.

Odată eliberată de presiune, la sfârșitul lui august, s-a întors în campionat, a început să joace tot mai bine.

U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (29).jpeg
U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (29).jpeg

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Nu a mai pierdut de 42 de zile, de atunci având patru victorii și două egaluri.

Ultimele trei etape au însemnat trei succese fără să ia gol și având golaveraj 10-0! 4-0 cu U Cluj (a), 1-0 cu Corvinul (d), 5-0 cu FCSB (a).

Plusurile ofensivei ale Craiovei: extremele pasează, vârfurile punctează

Care sunt atuurile alb-albaștrilor în această perioadă?

  • Atacanții înscriu! Și sâmbătă, Al-Hamlawi și Elisor au marcat, fiecare cu „dublă”. Palestinianul a fost titular, a desprins echipa, a fost înlocuit cu francezul, care a închis tabela. Nsimba a punctat și el când a fost nevoie. 
Assad Al-Hamlawi a plasat mingea perfect pe lângă Târnovanu. Era 1-0 la Craiova - FCSB. Foto: Raed Krishan Assad Al-Hamlawi a plasat mingea perfect pe lângă Târnovanu. Era 1-0 la Craiova - FCSB. Foto: Raed Krishan
Assad Al-Hamlawi a plasat mingea perfect pe lângă Târnovanu. Era 1-0 la Craiova - FCSB. Foto: Raed Krishan
13 din cele 24
de reușite ale Craiovei în Liga 1 2026-2027 au fost ale vârfurilor: Elisor (5), Al-Hamlawi (4) și Nsimba (4)
  • Fundașii laterali și extremele pasează decisiv. Căpitanul Bancu, în mare formă la 34 de ani, a oferit două assisturi la 5-0 cu FCSB și are 4 în campionat. Depășit doar de Mora, cu 5 pase. Iar Etim și Baiaram îi urmează, ambii cu câte 3. 
Bancu și altă centrare periculoasă. Foto: Raed Krishan Bancu și altă centrare periculoasă. Foto: Raed Krishan
Bancu și altă centrare periculoasă. Foto: Raed Krishan
15 assisturi
au împreună Mora, Bancu, Etim și Baiaram în acest campionat

Plusurile defensive ale Craiovei: stoperii, în urcare, Popescu închide poarta

  • Apărarea și-a revenit, Screciu și-a revenit. Chiar dacă s-a accidentat Rus, linia de 3 stoperi în formula Romanchuk-Stevanovic-Screciu rezistă tot mai bine. Mai ales Screciu, în ascensiune după un început mai slab. 
Screciu, marcaj tare la Cisotti. Foto: Raed Krishan Screciu, marcaj tare la Cisotti. Foto: Raed Krishan
Screciu, marcaj tare la Cisotti. Foto: Raed Krishan
  • Filipe Coelho a rezolvat nu doar problema defensivei, ci și a portarului. Antrenorul pornise sezonul cu Răzvan Sava titular în Liga 1 și cu Laurențiu Popescu în Europa. Din 31 august, numai Popescu a fost numărul 1 în campionat și diferența a fost vizibilă. 
1 este numărul
golurilor primite de Craiova cu Popescu în poartă în ultimele patru etape. Și echipa nu a mai pierdut. Cu Sava, a luat 8 goluri în șase jocuri, fiind învinsă de două ori

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