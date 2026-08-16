Bătaie după un duel umăr la umăr VIDEO. Scene șocante între liceeni: s-a năpustit asupra adversarului și l-a lovit cu pumnii și cu piciorul

- Imagini șocante la un meci între două echipe de liceu din SUA.
- Un jucător și-a atacat adversarul lovindu-l cu pumnii și cu piciorul chiar în timpul partidei.
Scene violente la duelul dintre Rapid City Central și Brookings, două echipe de liceu din Dakota de Sud. O încăierare a izbucnit chiar la finalul primei reprize.
FOTO. Un jucător al unei echipe de liceu și-a atacat adversarul, lovindu-l cu pumnii și cu piciorul
Totul a plecat după un duel umăr la umăr între Jaxson Bergman, jucătorul cu numărul 13 al echipei Rapid City Central, și Kyler Soost, de la Brookings, scrie marca.com.
Bergman și-a împins adversarul în afara terenului, l-a lovit cu piciorul în spate, apoi s-a năpustit asupra lui cu o serie de pumni în ceafă.
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Arbitrul și staff-ul celor două echipe au intervenit rapid, însă conflictul nu s-a oprit aici.
Caylon Peters, jucător la Brookings, a sărit în apărarea coechipierului său și a încercat să-i aplice lui Bergman o lovitură cu pumnul din săritură, înainte de a fi oprit de antrenorul său.
În cele din urmă, agresorul a părăsit terenul, iar partida s-a reluat după aproximativ 10 minute. Brookings s-a impus cu 2-0.