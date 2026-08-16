Bătaie după un duel umăr la umăr VIDEO. Scene șocante între liceeni: s-a năpustit asupra adversarului și l-a lovit cu pumnii și cu piciorul

Imagini șocante la un meci între două echipe de liceu din SUA.

Un jucător și-a atacat adversarul lovindu-l cu pumnii și cu piciorul chiar în timpul partidei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Scene violente la duelul dintre Rapid City Central și Brookings, două echipe de liceu din Dakota de Sud. O încăierare a izbucnit chiar la finalul primei reprize.

FOTO. Un jucător al unei echipe de liceu și-a atacat adversarul, lovindu-l cu pumnii și cu piciorul

Totul a plecat după un duel umăr la umăr între Jaxson Bergman, jucătorul cu numărul 13 al echipei Rapid City Central, și Kyler Soost, de la Brookings, scrie marca.com.

Bergman și-a împins adversarul în afara terenului, l-a lovit cu piciorul în spate, apoi s-a năpustit asupra lui cu o serie de pumni în ceafă.

Arbitrul și staff-ul celor două echipe au intervenit rapid, însă conflictul nu s-a oprit aici.

Caylon Peters, jucător la Brookings, a sărit în apărarea coechipierului său și a încercat să-i aplice lui Bergman o lovitură cu pumnul din săritură, înainte de a fi oprit de antrenorul său.

În cele din urmă, agresorul a părăsit terenul, iar partida s-a reluat după aproximativ 10 minute. Brookings s-a impus cu 2-0.

DEVELOPING



During yesterday's boys' soccer game between Rapid City Central & Brookings in Brookings, a physical altercation between players stopped the game with 3:48 left in the 1st half.



Stoppage lasted about 10 minutes, game resumed



📹https://t.co/9n01nzSs2s#SDPreps pic.twitter.com/lr4dS36jNk — Matt Kerney (@MattKerney) August 15, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport