Corvinul - Dinamo 1-1. Jucătorii lui Nuno Campos au mers imediat după meci să salute galeria deplasată la Arad.

După scandările galeriei, între facțiunile ultrașilor a izbucnit un conflict violent, iar Jandarmeria a fost nevoită să intervină.

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Dinamo a remizat cu Corvinul, scor 1-1, la Arad, iar imediat după fluierul final jucătorii lui Nuno Campos s-au îndreptat către sectorul în care se aflau suporterii dinamoviști.

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Fotbaliștii au salutat galeria, iar suporterii au început să scandeze împotriva rivalei FCSB. Ulterior, dinamoviștii au cântat „Dinamo bate pe Steaua”, cu trimitere la Derby de România, care va avea loc sâmbata viitoare, pe „Arcul de Triumf”.

Galeria Corvinului, înfrățită cu CSA Steaua, formația din Liga 2, a început să-i provoace pe dinamoviști în acel moment, strigând „Steaua, Steaua”.

După momentul cu jucătorii, situația a degenerat în peluza dinamoviștilor.

Cei de la Sud Dinamo au început să-l înjure pe Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, cu care se află în continuare în conflict. O parte a Peluzei Cătălin Hîldan li s-a alăturat, însă ceilalți au huiduit, la fel și suporterii dinamoviști prezenți în număr mare în celelalte zone ale arenei.

S-a repetat episodul de la meciul cu U Cluj (2-1), când ultrașii au fost huiduiți de fanii de la tribune în momentul în care au încercat să îl înjure pe oficialul clubului.

Reacția celor de la Sud a venit imediat. Mai mulți ultrași au pornit către suporterii din PCH care îi huiduiseră în loc să li se alăture scandărilor împotriva lui Nicolescu.

Aceștia erau despărțiți de un gard, pe care unii au încercat să-l sară, iar alții să-l dărâme pentru a ajunge la cei care i-au apostrofat.

Jandarmeria a intrat peste ultrași

În acel moment, forțele de ordine au intervenit pentru a opri bătaia dintre cele două grupuri de suporteri.

Fanii echipei oaspete ar fi trebuit să rămână în stadion încă aproximativ 30 de minute după fluierul final, pentru a evita eventualele întâlniri cu suporterii echipei gazdă în jurul arenei.

După incidentele din interior, însă, Jandarmeria a decis să scoată mai mulți suporteri dinamoviști din stadion.

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