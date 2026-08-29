- David Irimia (19 ani), fundașul lui Dinamo, s-a accidentat în minutul 84 al meciului cu Corvinul, scor 1-1, după ce a călcat strâmb pe covorul cu reclama de lângă poartă.
- Nuno Campos a fost nevoit să-l schimbe, iar Ștefan Opriș (19 ani) a debutat astfel în tricoul „câinilor”.
În minutul 84, David Irimia a pornit într-o acțiune în partea dreaptă, a trecut de un adversar și a pătruns în careu. Fundașul a încercat să-l depășească și pe al doilea, însă nu a reușit să păstreze balonul în teren.
Corvinul - Dinamo. Irimia, accidentat de covorul cu reclamă
Din inerție, Irimia a ajuns în afara suprafeței de joc, în apropierea porții lui Corvinul. Fundașul a călcat strâmb cu piciorul stâng pe covorul cu reclama de la marginea terenului.
Jucătorul lui Dinamo s-a așezat imediat în spatele porții, iar medicii formației bucureștene au fugit pentru a-i acorda îngrijiri medicale.
Jocul a continuat aproximativ un minut, după care portarul Alaa Bellaarouch s-a așezat pe gazon pentru ca partida să rămână oprită. În acest timp, Dinamo a pregătit schimbarea lui Irimia.
Fundașul nu a mai putut continua, iar în locul său a intrat Ștefan Opriș, în vârstă de 19 ani, aflat la primul meci în tricoul „câinilor”.