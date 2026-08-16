Alaves a câștigat clar meciul din deschiderea campionatului spaniol, 3-0 cu Getafe, dar au fost momente de nervozitate maximă pe banca echipei basce.

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Nu e prima oară când apar asemenea clipe într-un meci de fotbal cu un jucător nemulțumit că a fost înlocuit și un antrenor care-l pune la punct într-un mod dur.

Dar în acest caz surprinde finalul, cum a comentat tehnicianul ce s-a petrecut în timpul partidei.

Angel Perez a dat cu pumnii în bancă. Reacția aspră a lui Quique Flores

Alaves a învins-o pe Getafe acasă cu 3-0, la startul noii ediții LaLiga. Golurile au fost marcate târziu, primul în minutul 73, celelalte în prelungiri.

La jumătatea reprizei secunde (65), când era 0-0, extrema dreaptă Angel Perez (23 de ani) a reacționat furibund după înlocuire.

Tânărul de origine aragoneză a început să dea palme și pumni în locul său pe banca de rezerve. O dată, de două ori, de multe ori.

Moment în care antrenorul Quique Sanchez Flores (61 de ani) a intervenit foarte aspru, potrivit El Correo Alava.

S-a dus la el și a urlat, avertizându-l cu degetul, imagini filmate de DAZN: „Nu mai vreau să văd nicio reacție. Niciuna!”.

Antrenorul lui Alaves: „Astăzi, îl iubesc și mai mult pe Angel Perez”

Neașteptat a fost comentariul lui Sanchez Flores la sfârșitul partidei.

Întrebat la conferință despre incidentul cu Angel Perez, antrenorul nu i-a mai reproșat nimic jucătorului.

A comentat doar atât, conform Marca: „Astăzi, îl iubesc și mai mult decât ieri pe Angel Perez. I-am spus acest lucru”.

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