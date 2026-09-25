„Ceva rău, rău de tot!” Marica a avut un flashback după ce a văzut imaginile cu Reghecampf la FCSB: „Vai de capul meu!” +37 foto
Foto: Imago și Raed Krishan. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Ceva rău, rău de tot!” Marica a avut un flashback după ce a văzut imaginile cu Reghecampf la FCSB: „Vai de capul meu!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 15:39
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 15:41
  • Ciprian Marica (40 de ani) a comentat revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB și și-a adus aminte de perioada când a evoluat sub comanda antrenorului, chiar la gruparea roș-albastră.
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Reghecampf a fost prezentat oficial, joi, de FCSB, iar câteva ore mai târziu a condus și primul antrenament la baza sportivă de la Berceni.

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Ciprian Marica, despre antrenamentele sub comanda lui Reghecampf: „Ceva rău, rău de tot!”

Ciprian Marica a evoluat la FCSB în perioada ianuarie - iulie 2016, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, chiar înainte ca atacantul să se retragă din activitate.

Fostul internațional și-a amintit acum cât de dificile erau ședințele de pregătire cu actualul antrenor de la FCSB.

„Reghe are câteva săptămâni, să îi încarce, să lucreze. Văd imaginile astea (n.r. de la antrenamentul FCSB) și îmi dau seama ce e acolo. Mai ales că știu de când am fost acolo, vai de capul meu! Reghe era antrenor atunci.

Nici în Germania, în perioada mea bună, nu aveam așa antrenamente. La un moment dat, i-am zis: «Nu crezi că e prea mult?». A zis: «Nu, că așa facem noi». Doamne, Dumnezeule! Ceva rău, rău de tot!

Cu greutăți, genuflexiuni, sari peste alea... puneam 40 de kilograme pe spate și făceam genuflexiuni”, a declarat Marica la VOYO Sport, citat de sport.ro.

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (21).JPG
Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (21).JPG

Galerie foto (37 imagini)

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (1).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (2).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (3).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (4).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (5).JPG
+37 Foto
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Ciprian Marica a explicat cum e Reghecampf ca antrenor:

„A fost momentul în care l-am cunoscut pe Reghe și am ales să lucrez cu el, până să vină Mihai Stoica. Și după, a venit Mihai Stoica. Au fost doi de Reghe pe care i-am cunoscut.

Atunci când au făcut echipă, a fost diferit față de atunci când era doar el. După, s-au schimbat lucrurile. E un antrenor destul de dur. Vine cu școala germană și e extrem de dur, mai ales la partea de pregătire”.

De-a lungul carierei sale, Marica a mai evoluat pentru Dinamo, Shakhtar Donetsk, Stuttgart, Schalke, Getafe și Konyaspor.

VIDEO. Primele declarații ale lui Laurențiu Reghecampf după ce a semnat cu FCSB

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