Szocs, de neoprit la Europene Bernie și-a asigurat a doua medalie în Slovenia! E în semifinale cu Eliza Samara
Elizabeta Samara și Bernadette Szocs (Foto: Facebook @ Federația Română de Tenis de Masă)
Alte sporturi

Szocs, de neoprit la Europene Bernie și-a asigurat a doua medalie în Slovenia! E în semifinale cu Eliza Samara

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 18:01
  • Perechea formată din Bernadette Szocs (31 de ani) și Elizabeta Samara (37 de ani) a obținut calificarea în semifinalele probei de dublu feminin la Campionatele Europene de tenis de masă.
  • Este a doua medalie pe care Bernie și-a asigurat-o la Ljubljana, după ce a obținut bronzul în proba de dublu mixt.
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Parcurs de senzație pentru Bernadette Szocs în Slovenia. Românca a făcut spectacol alături de Eduard Ionescu și se descurcă la fel de bine și pe tabloul de dublu feminin.

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18:00 Bernadette Szocs, în optimi pe tabloul de simplu

Reprezentanta României nu a avut nicio emoție în duelul cu franțuzoaica Alexia Nodin, pe care l-a tranșat cu 4-0 la seturi (11-9, 11-5, 11-6, 11-4).

În sferturi, Bernadette Szocs o va întâlni pe poloneza Natalia Bajor (29 de ani).

15:10 Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, bronz la dublu mixt

Echipa din România fost învinsă în semifinale de germanii Benedikt Duda / Nina Mittelham, scor 0-3 (8-11, 4-11, 12-14).

***Știrea inițială

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, în semifinale la Europenele de la Ljubljana

În faza sferturilor de finală, cuplul Szocs / Samara a înfruntat echipa germană alcătuită din Ying Han și Sabine Winter, reușind să se impună cu scorul general de 3-1. Meciul a fost tranșat pe seturi cu 11-9, 12-10, 7-11 și 11-4.

Prin acest succes, principalele favorite au avansat în penultimul act, partida următoare fiind programată să se dispute vineri împotriva echipei câștigătoare din meciul Tatiana Kukulkova / Natalia Bajor (Slovacia / Polonia) - Mariia Tailakova / Elizabet Abraamian (Rusia).

În cealaltă semifinală se vor confrunta perechile Zuzanna Wielgos / Anna Brzyska (Polonia) - Nina Mittelham / Annett Kaufmann (Germania).

Szocs și Samara au mai obținut două victorii pe tabloul competiției:

  • Turul I: 3-1 (11-4, 11-4, 12-14, 11-7) cu Dominika Wiltschkova/Ema Labosova (Slovacia)
  • Turul II: 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) cu Lea Rakovac/Hana Arapovic (Croația).

Szocs va reveni la masă de la ora 14:05. Va juca împreună cu Eduard Ionescu în semifinalele probei de dublu mixt, împotriva echipei Benedikt Duda / Nina Mittelham (Germania).

La simplu, Bernie o va întâlni în 16-imi pe franțuzoaica Alexia Nodin. Duelul e programat tot joi, de la ora 17:10. Samara a fost învinsă în runda inaugurală de turcoaica Ece Harac, scor 3-4.

Meciurile se văd gratuit pe AntenaPLAY, fiind necesară doar crearea unui cont pe platformă.

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