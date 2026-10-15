Perechea formată din Bernadette Szocs (31 de ani) și Elizabeta Samara (37 de ani) a obținut calificarea în semifinalele probei de dublu feminin la Campionatele Europene de tenis de masă.

(31 de ani) și Este a doua medalie pe care Bernie și-a asigurat-o la Ljubljana, după ce a obținut bronzul în proba de dublu mixt.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Parcurs de senzație pentru Bernadette Szocs în Slovenia. Românca a făcut spectacol alături de Eduard Ionescu și se descurcă la fel de bine și pe tabloul de dublu feminin.

Reprezentanta României nu a avut nicio emoție în duelul cu franțuzoaica Alexia Nodin, pe care l-a tranșat cu 4-0 la seturi (11-9, 11-5, 11-6, 11-4).

În sferturi, Bernadette Szocs o va întâlni pe poloneza Natalia Bajor (29 de ani).

Echipa din România fost învinsă în semifinale de germanii Benedikt Duda / Nina Mittelham, scor 0-3 (8-11, 4-11, 12-14).

***Știrea inițială

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, în semifinale la Europenele de la Ljubljana

În faza sferturilor de finală, cuplul Szocs / Samara a înfruntat echipa germană alcătuită din Ying Han și Sabine Winter, reușind să se impună cu scorul general de 3-1. Meciul a fost tranșat pe seturi cu 11-9, 12-10, 7-11 și 11-4.

Prin acest succes, principalele favorite au avansat în penultimul act, partida următoare fiind programată să se dispute vineri împotriva echipei câștigătoare din meciul Tatiana Kukulkova / Natalia Bajor (Slovacia / Polonia) - Mariia Tailakova / Elizabet Abraamian (Rusia).

În cealaltă semifinală se vor confrunta perechile Zuzanna Wielgos / Anna Brzyska (Polonia) - Nina Mittelham / Annett Kaufmann (Germania).

Szocs și Samara au mai obținut două victorii pe tabloul competiției:

Turul I: 3-1 (11-4, 11-4, 12-14, 11-7) cu Dominika Wiltschkova/Ema Labosova (Slovacia)

3-1 (11-4, 11-4, 12-14, 11-7) cu Dominika Wiltschkova/Ema Labosova (Slovacia) Turul II: 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) cu Lea Rakovac/Hana Arapovic (Croația).

Szocs va reveni la masă de la ora 14:05. Va juca împreună cu Eduard Ionescu în semifinalele probei de dublu mixt, împotriva echipei Benedikt Duda / Nina Mittelham (Germania).

La simplu, Bernie o va întâlni în 16-imi pe franțuzoaica Alexia Nodin. Duelul e programat tot joi, de la ora 17:10. Samara a fost învinsă în runda inaugurală de turcoaica Ece Harac, scor 3-4.

Meciurile se văd gratuit pe AntenaPLAY, fiind necesară doar crearea unui cont pe platformă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport