Indisponibil pe termen nedeterminat Îngrijorare pentru starul din NBA, absent din motive necunoscute + Reacție după zvonurile apărute: „Nu am HIV sau SIDA”
Kristaps Porzingis e indisponibil pe termen nedeterminat (foto: Imago)
Baschet

Indisponibil pe termen nedeterminat Îngrijorare pentru starul din NBA, absent din motive necunoscute + Reacție după zvonurile apărute: „Nu am HIV sau SIDA”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 12:00
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 12:01
  • Starul lui Golden State Warriors, Kristaps Porzingis (31 de ani), traversează o nouă perioadă dificilă din punct de vedere medical, iar incertitudinea privind starea sa de sănătate continuă să ridice semne de întrebare.
  • Pivotul leton rămâne indisponibil pe termen nedeterminat, după ce a ratat cantonamentul și primele cinci meciuri de pregătire ale echipei californiene.
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Jucătorul a transmis că se simte din ce în ce mai bine și că lucrează alături de medici pentru a-și recăpăta sănătatea.

El a respins public speculațiile apărute pe internet despre o posibilă infectare cu HIV sau SIDA.

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Îngrijorare pentru starul din NBA. Indisponibil pe termen nedeterminat

Nu e primul episod în care sănătatea îi afectează continuitatea în NBA șui Porzingis.

În perioada în care evolua pentru Boston Celtics, Porzingis s-a confruntat cu o infecție virală a căilor respiratorii, în contextul playoff-ului din 2024-2025.

Ulterior, el a vorbit despre efectele persistente ale problemelor medicale asupra capacității sale de a juca în mod constant.

În 2025, baschetbalistul a dezvăluit și că fusese diagnosticat cu sindromul de tahicardie ortostatică posturală, o afecțiune a sistemului nervos autonom care poate afecta reglarea ritmului cardiac și a circulației sângelui, inclusiv la schimbarea poziției corpului.

Acum, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Porzingis a oferit primele explicații consistente după săptămânile de absență, fără să dezvăluie însă natura exactă a problemelor medicale cu care se confruntă.

„Lucrez cu medici și experți pentru a-mi recăpăta pe deplin sănătatea cât mai repede posibil. Sincer, mă simt din ce în ce mai bine. Trebuie doar să am răbdare și cred că în curând mă voi simți din nou excelent”.

Jucătorul a mărturisit că este frustrant să se confrunte cu probleme de sănătate care nu pot fi identificate cu exactitate, mai ales pe fondul accidentărilor acumulate de-a lungul carierei:

„Toate acestea s-au adunat, dar vom reuși să trecem peste ele. Sănătatea este cea mai importantă”.

Porzingis, reacție la zvonurile apărute: „Nu am HIV sau SIDA”

Pe lângă mesajul referitor la recuperare, baschetbalistul a simțit nevoia să răspundă direct speculațiilor privind o posibilă afecțiune gravă. A apelat la ironie:

„Apreciez eforturile tuturor medicilor de pe internet care încearcă să pună diagnostice și să ajute, dar sunt pe mâini bune. Așa că toată lumea se poate liniști acum… și nu am HIV sau SIDA”, a scris Porzingis pe X.

Golden State Warriors a anunțat oficial că Porzingis va rămâne indisponibil din cauza aceleiași probleme medicale care l-a împiedicat să participe la pregătirile pentru noul sezon.

În sezonul 2025-2026, pivotul leton a disputat doar 32 de meciuri în sezonul regulat, pentru Atlanta Hawks și Golden State Warriors. El a înregistrat medii de 16,7 puncte, 5,2 recuperări și 2,5 pase decisive pe partidă, conform Reuters.

Transferat de Golden State în februarie 2026, Porzingis a avut la dispoziție puțin timp pentru a se integra în noua echipă. A jucat în numai 15 partide din sezonul regulat pentru Warriors.

În pofida dificultăților fizice, clubul a decis să continue colaborarea cu el. În iunie 2026, cele două părți au ajuns la un acord pentru un contract pe doi ani, în valoare de 40 de milioane de dolari.

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